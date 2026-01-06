「御用富婆」74歲金髮騷腿登台人氣高　TVB加300蚊挽留過檔王維基

現年74歲的「億萬富婆」陳曼娜（Manna）演出過不少經典作品，在《十月初五的月光》中演「萬朱莎華」最深入民心。陳曼娜早年離婚，電視台拍劇收入微薄，入不敷支，經歷過一段不如意的時期。後來靠炒樓投資致富，她笑言最初資金有限，只能小額買股票，後來靠物業出租，幾十年後升值，逐步累積過億身家。陳曼娜近年一直住海景豪宅養尊處優，弄孫為樂，一對仔女都是尖子學霸，無憂無慮。日前陳曼娜遠赴內地貴陽登台，一頭金髮和紅色長裙，狀態Fit爆。

陳曼娜演「萬朱莎華」一角最深入民心。（TVB截圖）

陳曼娜。（FB@MannaChan）

內地登台騷性感人氣高

陳曼娜日前到貴陽《黔港之夜 經典金曲演唱會》表演，她演唱《鮮花滿月樓》、《萬水千山總是情》，相當享受舞台。她身穿露肩鮮紅色長裙，露出一雙腿，超高踭鞋更腿長，配上一頭金色短髮，風情萬種。陳曼娜之後獲主持人攬腰到台中間一起唱歌，台下觀眾傳來歡呼聲，人氣高。

陳曼娜分享與好友知己極開心共聚一堂的照片。(facebook圖片)

陳曼娜享受生活。(facebook圖片)

TVB加300蚊挽留過檔王維基電視台

陳曼娜投資有眼光，由賣樓給黃日華賺50萬，之後不斷投資致富。陳曼娜曾受訪透露，離巢前月薪是一個清潔姐姐的人工，王維基曾開7倍人工挖角，承諾會「度戲」給她，深具誠意，因而簽了HKTV；當時TVB加了300蚊挽留，陳曼娜指有得加300蚊算是不錯，但因在TVB處境劇演閑角，雖然一度獲加戲，但最終還是決定離開，她說：「我走我冇對唔住TVB。」

陳曼娜遠赴貴陽演出。（小紅書）

身材曼妙。（小紅書）