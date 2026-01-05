HOY TV主持補辦婚禮大曬巨型金器　龍鳳鈪極搶鏡金豬牌長至肚臍

HOY TV主持黃靜藍兩年前與拍拖五年的男星李日朗分手收場。雖然這段感情未能開花結果，但女方在回復單身後桃花運極旺，火速公布新戀情，對象更是坐擁飲食王國的才俊Wilson。兩人在2024年底宣布求婚成功，隨即傳來雙喜臨門的好消息，二人的愛情結晶品女兒「Baby Sienna」已於去年8月平安出世。在誕女半年後，修身成功的黃靜藍終於在近日補辦婚禮，並在IG大方分享出嫁盛況，場面極盡奢華。



黃靜藍抱女補辦豪門婚宴

現年30歲的黃靜藍（Nam Wong），早在去年12月便曾在IG「放閃」，分享過大禮的照片，當時相中已見滿枱金器海味，排場十足。前日（3日），待嫁新娘Nam Wong在IG限時動態頻頻出PO，率先曝光接新娘前的花絮。只見她披上外套大曬白滑香肩，正進行梳頭化妝，隨後換上一身金光閃閃的中式裙褂，靜候接新娘儀式的到來，臉上難掩幸福甜笑。

到了昨日（4日），黃靜藍再在IG限時動態轉發多條由親友拍攝的婚禮現場盛況。畫面中，黃靜藍頭戴精緻的閃鑽皇冠，身穿設計高貴的露肩婚紗，挽著身為餐飲集團執行董事的老公Wilson進場接受祝福。兩人在台上向一眾賓客祝酒，並分享正式成為人妻及人母的雙重喜悅，場面溫馨感人。

黃靜藍巨型金豬牌、龍鳳鈪閃爆全場

晚宴的高潮在於敬酒環節，黃靜藍換上另一件性感的吊帶晚裝繞場一周敬酒，但最吸睛的莫過於她身上佩戴的「重量級」金器。雖然數量未至於掛滿全身，但勝在件件「份量十足」、又大又厚。只見她胸前掛著的一個金豬牌，長度驚人直達肚臍位置；而兩手佩戴的數對巨型龍鳳鈪，造型立體且極其粗身，戴上手後竟長達半條手臂。此外，她手上的金戒指同樣以長闊粗款式為主，整套行頭極其浮誇，視覺效果與閃爍程度令人咋舌，如此震撼的場景在一般新娘身上甚少見到。

據知情人士透露，黃靜藍的老公Wilson背景殊不簡單。他畢業於英國倫敦國王學院法學系，屬高學歷精英，早年曾成立印刷公司，其後陸續開辦三間公司，現時更坐擁龐大的飲食王國，身家相當豐厚，絕對是圈中的「鑽石級筍盤」。