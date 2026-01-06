陳國邦開小紅書自拍畫質被笑似穿越　《尋秦記》編劇揭片場真面目

現年57歲的實力派演員陳國邦，入行近40年演技早已爐火純青，是圈中公認的好戲之人。不過陳國邦向來作風低調，專注鑽研演技，甚少經營社交平台，過往常被外界視為性格嚴肅的「悶棍」。然而，隨著電影版《尋秦記》上映，憑片中「李斯」一角再度人氣急升的陳國邦，也與時並進，日前（4日）拍片宣布進駐內地社交平台小紅書，令一眾網民大感驚喜。短短不足24小時（截止5日，下午5點），帳號已吸粉逾8千人，而該貼文更勁吸逾1.1萬個讚好及2400多條留言，受歡迎程度可見一斑！

陳國邦作為《尋秦記》劇集原班人馬，事隔25年在電影版裡重演李斯一角。（陳順禎 攝）

陳國邦於《尋秦記》劇集飾演年青階段的李斯。（《尋秦記》劇集劇照）

陳國邦在電影版再以李斯身份出場，樣貌與形象已成熟不少。（《尋秦記》劇照）

低清自拍畫質 網民笑似穿越

陳國邦的首條自我介紹影片貫徹其樸實的作風，沒有花巧也沒有大騷「往績」，他一臉素顏地在漆黑的街道上，邊行邊自拍，用國語說道：「大家好，我是陳國邦，原諒我姍姍來遲，小紅書我來了！」他在帖文中寫道：「很多朋友都說我要有小紅書，所以我就試試開一下，希望可以多發一些我的日常，你們會不會關注我呀？」

陳國邦近日正式進駐小紅書，短短不足24小時，帳號已吸粉逾8千人。（小紅書截圖）

陳國邦親自拍片向網民打招呼。（小紅書截圖）

不少網民對於加入小紅書非常歡迎，紛紛留言：「怎麼現在才來」、「終於來啦」、「心目中李斯本人，沒有之一。看電影時候淚目了」；更有不少資深劇迷細數他的經典角色，由《絕代雙驕》的「黑蜘蛛」到《大太監》的「彭三順」，又大讚其普通話說得好，呼籲內地劇組盡快找他合作：「內地的古裝熱劇導演或出品方趕緊看看，他真的是一位很優秀的演員！！！」、「我想應該很快湖南電視台會找你做節目的了」。

有網民錯重點，聚焦在影片的低清畫質上。（小紅書截圖）

由於畫面「鬆郁矇」，解像度極似舊款手機型號，有網民調侃陳國邦是不是穿越回來。（小紅書截圖）

不過，也有網民錯重點，聚焦在影片的低清畫質上。由於畫面「鬆郁矇」，解像度極似舊款手機型號，有網民調侃陳國邦是不是穿越回來，提議他：「你當務之急是趕緊換台自拍設備！」亦有粉絲護航指：「邦Sir樸素，一般手機很舊都不換。」

有網民提議陳國邦換自拍設備。（小紅書截圖）

有電影版《尋秦記》編劇揭陳國邦專業一面。（小紅書截圖）

編劇揭片場專業一面

提到電話，近日有電影版《尋秦記》的編劇在網上分享了「李斯」陳國邦在片場的真實一面，或許解釋了為何他的自拍設備如此「落後」。該編劇直言：「我沒有看他玩過手機，埋位的時候等很久場務給他椅子他也不坐，因為『會讓長袍起皺』，陳國邦真的好專業很帥氣！」在這個電話不離開手的世代，這份敬業樂業的精神令人肅然起敬。

陳國邦與羅敏莊因合作拍攝劇集《雲海玉弓緣》而結緣，兩人育有一女陳禛。（IG@mimilomanchong）

2012年憑劇集《大太監》中彭三順一角被網民力捧為「最佳男配角」熱門。（劇照）

陳國邦在《愛．回家之八時入席》，也令觀眾印象深刻。（資料圖片）

轉型執教鞭作育英才

陳國邦畢業於香港演藝學院，在1989年加入TVB，曾短暫離巢，2000年重返娘家，多年來演過不少角色，2012年憑劇集《大太監》中彭三順一角被網民力捧為「最佳男配角」熱門，可惜最後不敵古明華。陳國邦在TVB效力多年從未做過主角，直至2015年他寫下一封「給無綫電視的公開信」宣布離巢，信中一句「我不想看見自己慢慢的變作一潭死水，變黑發臭」令人印象深刻，雖然其後獲邀回巢拍攝《愛．回家之八時入席》，但翌年又堅定離巢外闖，當時他接受《香港01》訪問時表示：「離開又冇咩特別感覺，咪完成咗一個工作囉，我哋做演員就係完成咗一個劇，咁咪開始另一個工作囉，只不過工作未必係無綫電視啫，但唔知㗎，可能又好似今次咁樣，如果佢哋再有工作適合我，又會返去無綫。」

陳國邦曾與恩師鍾景輝合演舞台劇《相約星期二》。（《相約星期二》劇照）

有份拍攝電影《怒火漫延》。（IG@chan_kwok_pong）

陳國邦離巢後曾參演香港話劇團的舞台劇《紅梅再世》，亦一度北上發展，曾拍攝網絡電影《蜀山降魔傳》，又曾拍攝ViuTV劇集《身後事務所》、《娛樂風雲》、《飛黃騰達》等。他於2022年正式加入英皇，去年更有份拍攝電影《怒火漫延》。月前霍汶希（Mani）在微博發文透露與陳國邦為英皇娛樂與中央戲劇學院的『中戲英皇演藝學堂』首期班學員們，同時亦繼續在香港浸會大學擔任客席講師教戲劇，為演藝界作育英才。

月前霍汶希（Mani）在微博發文透露與陳國邦為中央戲劇學院（簡稱中戲）授課。（微博@霍汶希Mani）