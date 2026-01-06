傅穎不忿被屈整容20年　無醫美靠化妝卻被冤枉開刀：要寫到我想死

傅寶誼（原名：傅穎，英文名：Theresa）多年來屢被指「容貌升級」，她曾分享自己的「易容術」，解釋：「光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」月前她就拍片承認臉上「剛動了兩個地方」，還披露化妝過程，原來是畫了唇綫及改了眉型，不過她就堅決否認整容，近日更寫了一篇長文，剖白20年來被標籤為「整容怪」，面對無間斷有關整容報道的心路歷程，稱：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫，沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你，天天整、月月整、年年整。」

Cookies年代的傅穎（右）。（VCG）

初出道的傅穎內雙眼皮明顯。（IG@ theresafu.by）

傅穎開箱年輕時期的沙龍照。（IG@ theresafu.by）

《戀愛自由式》時代的傅穎。（IG@ theresafu.by）

傅穎解說「動了兩個地方」是畫了唇綫、改了眉型，網民反應有讚有彈（小紅書@Theresa傅寶誼）

廿年前轉日系形象為自救 嘆當年未興Botox被屈整容

傅穎以「你變好看了，別人不舒服了」為起首，她指這是許多人正經歷的網暴，並以自身作例子。Cookies出道的傅穎，初時形象較鄰家女孩，頭髮及肩、並不算非常女性化，內雙眼皮是其標記之一。然而，約20年前她突然以日系打扮示人，又曲又長的金髮，加上日系大濃妝，雙眼皮深邃，與昔日大不同。她在文中就提到當初為何轉形象，因當時已沉寂了一段時間：「約20年前，公司同事明示，不知道如何打造我。為了一次，也可能是最後一次出專輯的機會，我改變了髪色髮型，改變了妝容，啓動了一次破釜沈舟的自救模式。」她說起初媒體反應都頗正面，但沒多久風向就變了，續說：「開始大肆渲染我整容，報道排山倒海而來，那時候的香港，Botox都還沒盛行，我臉上的缺陷突然就變成是開刀的口子。」她雖委屈，卻被勸戒別回應負面新聞，故只得自行消化。

傅穎約20年前她突然以日系打扮示人，又曲又長的金髮，加上日系大濃妝，雙眼皮深邃，與昔日大不同。她指因為當時公司同事明示，不知道如何打造她，她為了可能是最後一次出專輯的機會，我改變了髪色髮型，改變了妝容，啓動了一次破釜沈舟的自救模式。（微博圖片）

轟媒體20來老屈整容：寫到你天天整、月月整、年年整

她提到20年來被無間斷的整容報道所傷：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整、月月整、年年整。」傅穎直指媒體的筆能操縱風向與人心，一次兩次不痛不癢，但寫上百次、千次後已再無人懷疑真偽。儘管她知道有人只對人不對事，有許多沒理由的惡意，甚至是有人會因見到別人的負面消息而自我感覺良好，但她認為發聲不單單是對詆毁自己的人說的，傅穎大反擊：「在只靠化妝的年代，被貼上整容怪的標籤，試問自身技術水平可達到，又何需跟風動刀？而現在，誰又可以不用e美（醫美）來維持狀態？所以畫風變成了用X光眼睛看到你填充了蘋果肌、用意念摸到你的臉說僵硬了，就是漠視了那段經已橫跨了20年的時光，主角都發福了，當年的媒體和噴子都長大了，只是老毛病仍在，問你為什麼跟出道時不一樣。」

傅穎提到20年來被無間斷的整容報道所傷：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整、月月整、年年整。」

傅穎曾捽鼻力證自己沒有整容。（小紅書）

傅穎：「主角都發福了，當年的媒體和噴子都長大了，只是老毛病仍在，問你為什麼跟出道時不一樣。」

曾陷容貌焦慮三十歲後重生：就算醜出天際也不羞愧

傅穎說她不討厭自己素顏，但坦承30歲曾有過容貌焦慮、年齡焦慮，但30歲後又重生了：「在經歷了許多風雨後，我一度把自己藏起來，思考這一路走來時的心路歷程，以前究竟在追求些什麼、介意些什麼？」她續說：「我是被選入行的，我曾因覺得去游泳訓練不需化妝而素顏面對記者探班，也曾因工作機會得來不易而去研究化妝和打扮；當然，不工作時，就算醜出天際，我也無任何羞愧感。」她直言總會總會聽到一些聲音說你適合什麼、不適合什麼；怎樣較好看、怎樣不好看，但對她來說，在人們眼中好看與否是其次，重要是她需要呈現什麼，又謂：「如果世人能夠看穿皮囊下的，皮囊的美醜，不值一提。」

傅穎說她不討厭自己素顏，但坦承30歲曾有過容貌焦慮、年齡焦慮，但30歲後又重生了。

傅穎說：「我是被選入行的，我曾因覺得去游泳訓練不需化妝而素顏面對記者探班，也曾因工作機會得來不易而去研究化妝和打扮；當然，不工作時，就算醜出天際，我也無任何羞愧感。」

寄語別被惡口熄滅光芒 學會養好自己自然變美變舒服

傅穎最後又講到，每個人的內外都有自己獨特的美，寄語：「別因惡口，熄滅了自身的光芒，不以評擊他人為悅己的方式，而是為了悅己，專注於自己。」她認為要能夠獨處，才能聽到內心最真實的聲音，因此必須把時間留給自己及把自己養好，這樣除了會變好看，還會變得更舒服。