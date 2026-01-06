宏福苑大火｜謝安琪好友媽媽罹難　曾諾回港飲茶：已經冇咁嘅機會

大埔宏福苑2025年11月26日發生災難性大火，震驚全球。歌手謝安琪於宏福苑長大，當時曾出post指舊居單位和昔日愛惜她的街坊家園被火舌吞噬，多位舊同學、長輩和好鄰居離世，心痛沉重，無法言喻。

謝安琪發文。（IG截圖）

謝安琪與張繼聰向「仁濟緊急援助基金」捐出100萬港元。

謝安琪的2025年並不好過，先後經歷好友離世、爆肺、宏福苑大火。（陳順禎 攝）

謝安琪死黨母親在大火中離世

昨日，謝安琪再度發文，原來是她入行21年的日子，謝安琪表示近日收到不少祝福，其中有一份愛是來自她小學時期的死黨Lolo。

謝安琪透露，這位小學死黨的母親「羅太」於大埔宏福苑火災中不幸離世，在陪伴好友走過喪親之痛的日子裡，謝安琪感觸良多。她形容羅太是一位了不起的單親媽媽，性格幽默且正能量滿滿，更巧合地發現羅太本名為「老英」，人如其名，是她心目中奮鬥一生的英雄。

謝安琪與死黨。（IG@kaytse）

謝安琪感恩愛自己的人

最令謝安琪遺憾的是，她曾答應羅太巡演後回港飲茶，如今卻無法兌現。這份遺憾讓她深刻體會到「時間不等人」，提醒大家要珍惜生命。她提到，自己每天堅持寫「未來日記」的習慣正是受死黨啟發，這份力量支持她以最好心情開展每一天。

謝安琪最後表示：「喺入行21周年呢個日子，我衷心祝願我好朋友Lolo，佢哥哥同埋佢哋其他家人，祝願我嘅家人、朋友、我嘅團隊同埋愛我嘅所有人，將需要放下嘅，留喺2025年呢一個特別嘅位置好好安放，2026年係一個新嘅開始，我哋帶住勇氣帶住愛同埋所學習到嘅經驗，繼續努力做成就自己生命意義嘅事，我好愛你哋，多謝你哋一直咁愛我。」