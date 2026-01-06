陳庭欣分手後已由3千呎豪宅搬回自置蝸居　被爆與小鮮肉主持約會

現年38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣 (Toby) ，與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 (Benny) 拍拖8年，2021年兩人更共築愛巢，搬入月租10萬元的九肚山澐灃一幢洋房豪宅同居享受二人世界，且傳出他們好事近。即使2022年楊振源曾與金髮女子結伴出海傳緋聞，陳庭欣對男友依然投以信任票。可是陳庭欣早前出席活動時，就親口證實兩人已分手約三個月。陳庭欣表示分手原因是雙方三觀不合，並強調是和平分手，不涉及第三者。

兩人此情不再。(陳庭欣IG圖片)

已由3千呎豪宅搬回5百呎蝸居

今日《東周刊》獨家報道了陳庭欣回復單身後的生活，拍到她已由九肚山3千呎獨立屋降格搬回她於2020年以900萬元購入黃大仙的一個500呎蝸居單位獨居。她過往出入有司機駕駛七人車接送，如今她只能靠自己駕車代步。該雜誌早前影到陳庭欣結束活動後，與工作人員到茶餐廳用餐，作風變得相當樸實。報道又指陳庭欣分手初期一度傷心欲絕，但在好友的陪伴與支持下，已逐漸走出陰霾，並將重心轉移到工作上，她現時的態度也變得比以往更謙卑低調。另外，有傳她近期與《東張西望》的爆肌小鮮肉主持曾錦燊過從甚密，兩人私下經常約會，陳庭欣更在IG上為對方公開拉票。

陳庭欣貴氣十足。（葉志明攝）

不願再為楊振源作無限期等待

據該雜誌報道，有陳庭欣的密友爆料指真正讓陳庭欣心死的原因，是楊振源過於旺盛且毫不避諱的桃花。楊振源即使在與陳庭欣拍拖期間，依然屢傳桃色緋聞，甚至被貼街招追討「情債」，令當時身為正印女友的陳庭欣感到相當困擾和煩惱。據悉，陳庭欣不願再為仍未玩夠的楊振源作無限期等待，便毅然決定在踏入40歲前慧劍斬情絲，斷了這段沒有安全感的關係。

陳庭欣情史豐富。(陳庭欣IG)

舊愛楊振源繼續享受人生

至於恢復單身的楊振源則繼續享受人生。早前楊振源生日就於他的九肚山豪宅舉行生日派對與親朋好友狂歡，有指他更是周旋於不同女伴之間貼身熱舞，盡顯風流本色。楊振源最近又先後飛往日本、馬爾代夫等地旅遊玩樂，回後單身後的生活多姿多彩，似乎並未受分手一事影響心情。據《東周刊》報道，楊振源最近還接受了醫美療程，keep住最佳狀態。

楊振源外遊未見陳庭欣踪影。(楊振源ig圖片)