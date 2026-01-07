《尋秦記》反派江門開食肆嘆老闆之苦　遭員工掟布劈炮卑微捧餐具

現年54歲的劉永健，自2011年淡出娛樂圈後便鮮有在幕前露面。效力TVB期間，劉永健參演過不少膾炙人口的劇集，當中以《十月初五的月光》的「二世祖」萬沛祺，以及《尋秦記》中的「少原君」最為人熟悉。隨著電影版《尋秦記》掀起熱潮，這位昔日的「御用反派」再度被觀眾想起。原來近年已轉戰內地的劉永健，除了進駐抖音不時拍片與網民互動之餘，更在江門開設火鍋店做老闆，不過近日他就拍片大呻老闆難做，甚至被員工「食住」，引起網民熱議。

劉永健近年轉戰內地，更在江門開設火鍋店做老闆。（小紅書截圖）

老闆不易做

雖然貴為老闆，但劉永健凡事親力親為。近日他在社交平台分享了一段名為「老闆之苦」的短片，片中他對店內運作由收銀到廚房都給予意見，怎料卻換來員工的「霸氣」回應，演繹出何謂「妹仔大過主人婆」。

片中，劉永健建議收銀同事要有禮貌：「收銀其實可以笑一笑。」豈料員工即時黑面回覆：「你自己笑飽佢，我唔做了！」隨後他發現玻璃杯上有唇印，好聲好氣叫員工：「呢度唇印可以抹乾淨啲喎。」結果員工直接掟布「劈炮」：「我唔撈了！」就連他走入廚房提點切肉技巧：「呢塊肉你咁切唔係好掂檔，都唔係好啱我。」都同樣遭遇員工辭職威脅。之後畫面一轉，只見劉永健自己捧着一大盤餐具工作，而員工卻在一旁「䟴䟴腳」食煙，場面相當諷刺惹笑。

做老闆做到如此卑微，連朋友都忍不住笑，劉永健只能苦笑感嘆：「你唔好笑啦，你以為拍戲辛苦，今時今日做餐飲仲辛苦啊。」不少網民看完紛紛留言叫他「睇開啲」：「00後是這樣了」、「一句話唔撈了！劉老闆無言以對......」，並笑言：「少原君你也有今天」；亦有人大讚影片拍得有趣，成功達到宣傳效果。然而令網民驚嘆的是，雖然淡出多年，但劉永健的狀態依然不俗，年過半百的他身形比年輕時更為健碩，面色紅潤，完全看不出已經54歲。相比起昔日劇中常飾演的輕佻浮躁形象，現在更增添了一份成熟的男人味。

入場支持電影版《尋秦記》感謝觀眾仍記得「少原君」

此外，日前劉永健亦有入場支持電影版《尋秦記》，並大談觀後感。他坦言看完電影版後感觸良多，形容《尋秦記》對他而言不單是一部作品，更是一個回憶、一種情懷。對於自己當年有幸在電視版飾演趙德（少原君）一角，他謙虛地表示自己雖然不是大角色，但很感恩至今仍有觀眾記得：「到今時今日為止都仍然有好多人記得我呢個角色，雖然我喺入便唔算一個大角色......好多謝《尋秦記》帶畀我嘅幸福快樂。」

自爆當年與林峯陳少邦三人同房

電影版《尋秦記》穿插了不少電視版的回憶畫面，劉永健直言看到這些鏡頭時，即時想起當年劇組北景拍攝的辛酸與快樂，更公開當年與林峯是「同房密友」：「睇到嗰陣時就諗返起當時我哋喺北京拍《尋秦記》嘅日子啦，我仲記得我當時同阿峯、仲有陳少邦三個人同房嘅，我哋喺裡面相處咗幾個月，大家互相照應、互相傾偈嗰啲情懷嘅時候囉。」

激讚林峯演技恰到好處

提到昔日「同房」林峯在電影版中的表現，劉永健更是讚不絕口。他認為對方今次將嬴政一角演繹得淋漓盡致：「我覺得佢拿捏呢個角色，拿捏得非常非常之好，呢一部戲啱啱好，所有嘅位做得恰到好處。」 講到激動處，劉永健更對著鏡頭豎起手指公，直呼林峯做影帝：「恭喜你阿峯，影帝，好嘢！」。而片尾，劉永健更「少原君」上身，祝願電影票房一路飆升，再做香港電影另一次神話，力撐舊拍檔及香港電影。有網民留言問他為何沒有出演電影版，劉永健則幽默回覆：「因為呂不韋毒死我啦」，盡顯其風趣一面。