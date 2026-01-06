人氣影后低調現身上環文武廟拜神祈福　全身行頭成焦點估值近百萬

現年60歲的影后劉嘉玲入行多年星運一直亨通，她曾憑電影《阿飛正傳》（1991）獲法國南特影展最佳女主角、憑電影《好奇害死貓》（2007）獲金雞獎最佳女主角、憑電影《狄仁傑之通天帝國》（2011）獲金像獎最佳女主角。除了事業得意，劉嘉玲的愛情路亦十分暢順，與老公梁朝偉相知相愛38年，感情極好，至今依然十分恩愛。劉嘉玲近年已甚少參與幕前演出，不時外遊享受生活，間中出席公開活動，一直活得自在。最近她就參演了內地綜藝節目《一路繁花2》，足證依然很有人氣。

劉嘉玲曬出豪宅聖誕布置。(ig截圖)

劉嘉玲與名媛好友一起慶祝聖誕節。(ig截圖)

劉嘉玲與名媛好友一起慶祝聖誕節。(ig截圖)

日前有網民於社交網分享了在上環文武廟偶遇劉嘉玲的動態生圖，以「奇奇妙妙的偶遇」為標題，留言寫道：「繼淺水灣偶遇梁文道先生，又在文武廟偶遇劉嘉玲，2026對我真好」，表示幸運遇見明星。從相中可見劉嘉玲正從文武廟中步出來，看來是剛剛拜神祈福完畢。她戴上太陽眼鏡，手拎Hermes鱷魚皮包包，身穿小香風外套配牛仔褲和小白鞋，簡約得來又不失貴氣，散發出濃厚星味，出現在煙火鼎盛的廟宇，份外搶眼。有網民的焦點落在劉嘉玲的外套之上，一眼就認出是Chanel的款式，價值約港幣12萬元，她的小白鞋是acne studios，價值港幣4千多元，當然她的鱷魚皮包包就更貴，價值約港幣50多萬元，還未計她所戴的珠寶配飾，加起來隨時過百萬，對劉嘉玲來說這身行頭不過是拜神祈福的casual打扮而已。

劉嘉玲現身上環文武廟。(小紅書)

劉嘉玲一身行頭價值不菲。(小紅書)

劉嘉玲星味十足。(小紅書)