魏駿傑最新容貌腫得交關唔認得　網民Mean爆留言又關滕麗名事？

現年58歲的魏駿傑，昔日曾是TVB力捧小生，當年憑著高大威猛的身形與Man爆外表，有「師奶殺手」之稱。他與滕麗名有過一段9年情，更曾是圈中公認的金童玉女，可惜這段情最終因牽涉第三者而未能開花結果。魏駿傑於2020年與前妻張利華離婚後，父兼母職獨自撫養女兒Jessica，更曾公開揚言「終生不娶」。近年他長駐內地發展，隨著年紀增長，顏值與身材似乎難以維持，近日他拍片送上新年祝福，卻因外貌變化太大而慘遭到網民圍嘲。

魏駿傑曾是TVB力捧小生。（《陀槍師姐》劇集截圖）

魏駿傑與滕麗名有過一段9年情，更曾是圈中公認的金童玉女，可惜這段情最終因牽涉第三者而未能開花結果。（劇集截圖）

魏駿傑於2020年與前妻張利華離婚後，父兼母職獨自撫養女兒。（魏駿傑marco@weibo）

如今女兒Jessica已亭亭玉立，魏駿傑還身兼司機管接送，是一位好爸爸。(小紅書)

昔日型男慘變「青蛙」？

魏駿傑日前在社交平台發布影片，原本是想趁著新一年向網民送上祝福，豈料一眾網民卻完全「錯重點」，將焦點全放在他的外貌及身形上。片中所見，魏駿傑雖然開了美顏濾鏡，但依然難掩老態，兩鬢斑白，容貌更是「肥腫難分」，雖然身穿寬鬆的棒球褸，但依然遮蓋不住凸出的「巨腩」。

為了展現活力，魏駿傑在片中一邊講祝福語，一邊做出跳脫滑稽的動作，再配上其發福的身形，畫面顯得相當尷尬。不少網民看後紛紛留言感嘆歲月不饒人，直指他「走晒樣」：「點解你肥得咁交關嘅」、「點解唔管理一下身材？曾經型男一個」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「大肚婆就唔好咁大動作啦！」，甚至有人形容：「腫成了青蛙」，紛紛建議他要減肥。

網民重提滕麗名

除了攻擊身材，更有網民將他與舊愛滕麗名作比較。近期滕麗名因參演電影版《尋秦記》人氣急升，狀態大勇，反觀魏駿傑卻在短片平台「蹦躂」，有網民毫不留情地表示：「《尋秦記》中嘅滕麗名靚到呢」、「你前女友都演《尋秦記》了，你還在這裡蹦躂」。但也有網民為魏駿傑說話：「禮貌一點吧。不要這麼隨意評判他人的身材。尊重他人即尊重自己。有那麼容易減的話世界上就沒有胖子啦。」

不少網民大讚滕麗名在電影版《尋秦記》中好靚。（《尋秦記》電影版劇照）

滕麗名最近憑電影版《尋秦記》再度人氣急升。（IG圖片）

其實魏駿傑也深知自己近年狀態下滑，所以一直有健身習慣，並曾成功勁減66磅，不過可能人到中年，稍微放鬆便容易反彈。這位昔日的小生如今為了生活在鏡頭前賣力演出，卻換來網民的冷嘲熱諷，的確令人不勝唏噓。

魏駿傑也深知自己近年狀態下滑，所以他也有健身習慣。（小紅書截圖）