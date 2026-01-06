方媛被指「撈女」出身名媛培訓班　向太抱不平： 她只是比你幸運

現年60歲的天王郭富城（Aaron）與細他22年的老婆方媛（Moka）結婚8年，育有大女Chantelle、二女Charlotte，去年10月迎來細女Cheryl，一家五口幸福美滿。修身成功的方媛亦早已「出關」，早前就分享了一段在上海狂掃約百萬金飾的短片，出手非常闊綽豪氣！其實郭富城一向是圈中的愛妻好男人，但方媛亦曾捲入「天王嫂訓練班」、「名媛訓練班」風波，不過日前向太就拍片為方媛抱不平，直言：「太多人嫉妒方媛了，她沒有錯啊，她有什麼錯，她只不過是比你們幸運一點而已，被我們天王看中。」

向太以「撈女」為主題，大談「撈女」及「名媛培訓班」，她直言從未聽過「名媛培訓班」：「沒聽過有這種培訓班，自己培訓吧。（你也覺得名媛培訓班根本不存在？）不存在。誰有資格教你告訴我，當今誰有資格教，什麼叫名媛？沒人敢跳出來！（所以你覺得那些學撈女課的也是……）狗屁！我覺得就是一個漂亮女生，剛好給一個天王看中了，那你就覺得她是撈女嗎？不，對不對？」向太更肯定方媛與郭富城之間「有愛」：「你看她可以愛他到生第三個，兩個女兒之後生第三個，她希望幫天王生一個兒子，打破這個魔咒，因為四大天王到現在沒有一個生兒子。」

向太直言非常不喜歡「撈女」這個詞，亦否定「名媛培訓班」的存在：「現在真的叫AI教你，你不用錢對不對？培訓你，很多電子工具可以告訴你，你增值自己，其實那些禮儀你自然而然，就算你沒有真正地參與進去，你都會知道，你吃西餐應該怎麼用刀子，怎麼用叉子。」向太認為「女人上嫁」並沒有錯：「嫁個環境比自己好的，那就叫做撈女啊？神經病！如果你作為母親，你想自己女兒下嫁嗎？嫁給窮光蛋嗎？不可能的嘛。反正呢，我要是有女兒的話，我才不准學我一樣的，下嫁給一個窮光蛋！」最後她又大談對「撈女」的看法：「那種只是奔着錢去的，眼裏只有利益和算計，不顧犧牲一切道德底線的，那才是撈女。人家接觸的那種是正常的，男的追求，然後你也喜歡，成正果去結婚的那種，憑什麼叫人家撈女呢？為什麼只有撈女，沒有撈男這個詞呢？靠女人發家的那些大佬，也有很多啊，數一數！」

