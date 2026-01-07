「宇宙最強」太太為外婆慶生勁曬17張金牛 三姊妹風光嫁富貴人家
「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩結婚逾20年，育有一對仔女，兩家人關係融洽。日前汪詩詩為外婆慶祝96歲生日，在IG限時動態曬出一張慶生照，汪詩詩外婆「Abu」獲三個孫女慶祝生日，桌上放有至少9張「金牛」，汪詩詩外婆又手持8張1000紙，貴氣十足！
96歲外婆生日三孫女齊聚
汪詩詩在限時動態上載與汪圓圓、表妹湛琪清為外婆慶生的照片。四人身處家中，未見有隆重布置，但勝在低調又溫馨。汪詩詩、汪圓圓、和模特兒表妹湛琪清（Jessica）齊聚為外婆慶生，照片中不見甄子丹身影。96歲的外婆笑意盈盈，三個孫女均嫁了富貴好人家，出嫁後仍回來慶老人家生日，難怪外婆精神狀態極佳。
揸17張「金牛」極貴氣
最引人注目的是外婆手持、以及散落在桌上的「金牛」1000蚊大紙，未計外婆右手持的一封利市，外婆拿着和桌上的金牛至少有17張，加加埋埋都有萬七蚊，難怪「Abu」笑到「見牙唔見眼」。注詩詩發文祝福外婆：「Giving a big surprise to our beautiful Abu!! She turns 96 today!（給一個大驚喜我們漂亮的Abu！她今天邁入96歲了！）」
三姊妹全世嫁富貴人家
汪詩詩三姊妹均婚姻幸福。汪詩詩與甄子丹結婚逾20年，有指甄子丹單是香港物業已超過3億元，2023年在意大利補辦婚禮時，甄子丹曾指成副身家全給汪詩詩打理。而汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後三年抱三，誕下一女及一對雙胞胎兒子，豪門新抱地位穩如泰山！報道指老爺奶蔡志明身家至少坐擁600億港元。
至於表妹湛琪清（Jessica）2019年嫁予整形外科名醫金永強之子金承威（Kenneth）。金承威系出名門，家族成員中多位是知名的成功企業家，例如李國寶爵士（Sir David Li）和潘迪生爵士（Sir Dickson Poon）等。金承威擁有美國史丹福大學經濟學士學位元以及管理科學工程碩士學位，年僅22歲已創辦了本地知名餐飲集團Drawing Room Concepts，又先後開創了有關生物科技、醫學美容、流動科技等不同類型的生意。二人婚後誕下女兒Kylie，一家三口幸福滿瀉！