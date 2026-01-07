莊子璇最新近照美貌三級跳變「鷹勾鼻」　混血感被指有林嘉欣影子

現年23歲的莊子璇參加《香港小姐競選2023》參選初期風評不錯，因港大師姐馮盈盈一樣讀營養學，外表甜美又青春，被封為「翻版IU」，被捧為冠軍大熱，最後她成功奪冠。參選期間莊子璇被報道指不受候選佳麗歡迎，因「擺款」和「雙面人」被杯葛。是非未因莊子璇奪冠後平息，近年她傳出與61歲郭晉安譜出「父女戀」，又被指美貌大進化，「豬膽鼻」變成「間尺鼻」，最新流出的照片中，竟變了「鷹勾鼻」。

首輪面試時的莊子璇。（張嘉敏攝）

莊子璇性感現身第三輪面試。(葉志明攝)

莊子璇參選前相片。（IG圖片）

最新近照變「鷹勾鼻」

莊子璇日前流出一張照片，樣子又有變化。事源莊子璇近日出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，除了未能奪得女新人獎大熱倒灶，其「間尺鼻」亦成為討論焦點。日前莊子璇髮型師在社交平台上載一張與莊子璇的合照，莊子璇拿高少少相機自拍，鼻樑高高隆起，鼻翼極窄，變了「鷹勾鼻」，人中變長，與參選時的青澀模樣相差頗遠，愈來愈似混血靚女。不過又可能因為相機角度和美顏，才令鼻型出現變化。

莊子璇2025的模樣。（IG圖片）

被指似徐淑敏林嘉欣 否認整容

莊子璇近年美貌有變，有報道指其似「徐淑敏mix林嘉欣」。莊子璇早已否認整容，她解釋是化妝技術改進了，又表示自己經常使用護膚品，所以才與參選時的自已不同。當時她回應指：「都開心嘅，有人留意呢樣嘢，的確我係減咗好多，我覺得都有影響。（會唔會唔開心？）咁又唔會，有人話我靚咗瘦咗係好事，我都好鍾意去做facial。」

莊子璇髮型師分享的照片中，莊子璇鼻子高高隆起，與當晚其他相又有不同。（小紅書）

莊子璇出席《萬千星輝頒獎典禮2025》。（葉志明攝）

近日莊子璇在社交平台上載展示性感鎖骨的美照與短片，隨即獲大批網民留言激讚。（IG@hilary_ig）

莊子璇演技顯著進步。（官方提供圖片）

莊子璇不時會在社交平台分享唯美靚相及生活點滴。（IG@hilary_ig）

莊子璇靚相。（IG@hilary_ig）

莊子璇。（IG@hilary_ig）

莊子璇甜美。（IG@hilary_ig）

林嘉欣是中日混血兒。（陳順禎攝）