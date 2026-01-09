第一美女拍片晒不老神顏驚為天人　曾傳與黎明苦戀獲成龍獻吻

有「韓國第一美女」之稱的韓國女星金喜善，美貌早已獲得公認。她16歲時以模特兒身份出道，憑住一個雪糕廣告，成功以絕世清純美貌得到外界的關注，一炮而紅，隨後成功轉型成為演員，她於1993年拍攝首部劇集《恐龍先生》，更在短短六年內接拍了16部劇集，產量驚人。現年48歲的金喜善，出道至今狀態依然keep得好好，即使已為人母，但無論樣貌身材都沒有走樣跌Ｗatt。近年她除了繼續有劇集《我們，家》、電影《傳說》等作品外，為拉近與內地粉絲的距離，更進駐小紅書，吸粉近32萬。近日她上傳影片大玩「你問我答」，其凍齡神顏再次驚艷網民，被大讚狀態絕不輸時下女團成員。

金喜善憑住一個雪糕廣告，成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度。（網上圖片）

金喜善有「韓國第一美女」稱號。（劇集截圖）

金喜善即使已為人母，但無論樣貌身材都沒有走樣跌Ｗatt。（IG@lovely.katie.k）

依然充滿少女感。（IG@lovely.katie.k）

休閒Look展現少女感 親解開小紅書原因

近日，金喜善在小紅書拍片回答粉絲的問題，片中，她身穿白色紅星圖案針織衫搭配牛仔褲，一頭「中分」長直髮披肩，妝容清淡卻難掩星味。雖然已經48歲，但她皮膚白皙緊緻，笑起來蘋果肌飽滿，完全看不出歲月痕跡，少女感十足。

金喜善近日在小紅書拍片與粉絲互動。（小紅書截圖）

被問到為何突然開設小紅書帳號，金喜善坦言是為了拉近與粉絲的距離。她表示：「我希望能通過小紅書，更近距離地向大家展示我日常生活中的樣子，所以就開始用啦！」她更預告，未來還會分享幕後花絮，展示演員的多樣面貌。

被叫「最美女神」反應可愛

金喜善自出道以來就擁有「韓國第一美女」、「最美女神」等稱號。當工作人員問她對這些盛讚有何看法時，金喜善即表現得相當怕醜，雙手合十，更誠意十足地用普通話說了一句：「謝謝你們！」隨後她對著鏡頭幽默地說：「非常感謝大家，希望以後大家都繼續這樣稱呼我！」反應直率又可愛，盡現親和力。

金喜善雖然已經48歲，但皮膚白皙緊緻，笑起來蘋果肌飽滿，完全看不出歲月痕跡，少女感十足。（小紅書截圖）

當工作人員問她對「最美女神」這些盛讚有何看法時，金喜善即時表現得相當怕醜。（係小紅書截圖）

揭開好演員標準

除了嘻嘻哈哈的輕鬆話題，金喜善也分享了對演藝事業的看法。當被問到認為一個好演員需要具備什麼條件時，她認真地回答：「我認為是要有一顆真誠的心。」她強調，未來也會秉持這份真誠，以最真實的態度對待每一位粉絲。

金喜善認為成為一位好演員，一定要有一顆真誠個的心。（小紅書截圖）

短短幾十秒的影片，不僅展現了金喜善的逆天顏值，更讓粉絲感受到這位韓流天后的親和力，吸引過萬like，不少網民紛紛留言：「你是我心中韓國第一美女」、「姐姐一點沒變 只有我變老了」、「姐姐好美從小到大都那麼美」、「怎樣保養的呢？一點兒歲月的痕跡也看不出來」、「站在現在女團，一點也不輸」；笑言女神果然是不會變老。

金喜善早幾年在韓劇《Alice》入面扮演大學生，完全是零違和感之外，更意外撞樣她20多年前於韓劇《漢城奇緣》（又名：忽然情人）的造型。（劇照）

與黎明異國緋聞轟動一時

另外，金喜善跟香港也甚有淵源，有傳黎明於1995年在韓國宣傳電影時被其亮麗外形吸引，兩人展開地下情，然而雙方為了事業發展，戀情僅維持兩年就告終。不過有指黎明於1999年與舒淇地下情時曾經陷三角戀，當年更有報道指他曾為情自殺，及有一段金喜善的英文對話錄音流出：「If you have your girlfriend, or you love her, just tell me, Okay？（如你有女友，或者你愛佢，你講我知，ok？）」

有指黎明在韓國宣傳電影時對金喜善一見鍾情。（影片截圖）

而語氣帶煩躁的疑似黎明，就表示自己心情好差，沒有直接回答問題，更希望對方理解：「I am not sleeping, just come back home. Okay, actually, today my mood is not so good, just today all. The Hong Kong newspapers reported I was kill myself, okay? And then after 4 o'clock I wake up, go to work. Of course, my mood was very bad right now. Hong Kong too many affair, too many, too much!（我啱啱返到屋企，我今日心情好差，香港傳媒報道我自殺，然後4點就要起身工作，所以我心情真係好差！）」2000年有指他與金喜善私下約會度過情人節，及後被傳媒影到而導致舒淇和黎明分手，但金喜善和黎明從來未有對外承認過戀情，兩人的關係至今仍撲朔迷離。

金喜善之前亮相綜藝節目，被重提她與黎明多年前的緋聞。（節目畫面）

然而前年在韓國綜藝節目《一起吃飯吧》中，內容竟重提金喜善與香港天王黎明的緋聞。主持李壽根跟羅永錫PD說「我們最後一集成龍出演」，李壽根還搞笑說「四大天王黎明也出來了」，而金喜善就驚慌失措的瞪了李壽根一眼。其後李壽根開玩笑說：「感覺會喝很多酒，所以也請黎明過來。」

如今金喜善和黎明各有自己家庭。（資料圖片/葉志明 攝）

提到黎明，嘉賓宋允兒笑着說：「請不要在節目中播出，說到黎明我想起來了，以前喝酒的時候讓我想黎明來，黎明真的進來了。」她補充表示當時黎明原本在隔壁房間，過來打招呼後便坐着玩了。然後宋允兒對金喜善問：「這樣的可以播出嗎？」而金喜善高冷地開玩笑地說：「不要再喝酒了。」最後李壽根問事情是否真的，金喜善也含糊地說「確實是真的」，令人更加好奇當年金喜善與黎明的緋聞是否真的。

金喜善於28歲時憑與成龍主演的華語古裝電影《神話》在亞洲打開知名度。（《神話》劇照）

與成龍合作獲無微不至的照顧

真正令金喜善在亞洲地區走紅的，是她於28歲時與成龍主演的2005年華語古裝電影《神話》。當年正值顏值巔峰的金喜善在電影中飾演玉漱公主，猶如仙女下凡般的美貌除了得到韓國和內地觀眾的喜愛之外，更深受男主角成龍的戲外而獲得「龍女郎」的稱號。

有指金喜善在野外拍攝《神話》的時候身體不適而暈倒，幫她恢復知覺的就是成龍。（《神話》劇照）

有指金喜善在野外拍攝《神話》的時候身體不適而暈倒，成龍馬上抱着金喜善幫她取暖才成功令她恢復知覺，因此金喜善視對方為救命恩人而令兩人關係變得要好，再加上她一個人離開韓國去多內地拍攝得到成龍無微不至的照顧，直到現時兩人依然保持良好的關係。2014年，成龍在北京舉辦慈善演唱會時，更用專機接送正在韓國拍攝《真是好時節》的金喜善出席，甚至在台上獻吻，相差24歲的友誼依然長存。