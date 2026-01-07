馮皓揚又被Momo校長力數不是 被對方指大話連篇、吃飯不付錢

現年21歲的馮皓揚於2022年憑《媽媽的神奇小子》，以17歲之齡奪得「最佳男配角」。馮皓揚加入TVB後再於日前（4日）於《萬千星輝頒獎典禮》中再下一城奪得「最佳新人獎」，但人紅是非多，昨日（6日）他曾就讀的小童星訓練學院創辦人「Momo校長」又拍片力數他的不是。

馮皓揚話「呢排削啲」，更笑指拍《俠醫》時肌肉比現在好，但就沒什麼機會「露」。(胡凱欣 攝)

Momo校長不是首次向馮皓揚開火

去年11月Momo校長曾罵馮皓揚忘恩負義、過橋抽板及紅咗唔認人。而他亦回應表示「問心無愧」：其實同我合作過嘅人，都會知道我係一個咩嘅人，唔會因為某一啲人講嘅說話而影響到佢哋對我嘅認知。」

Momo校長昨日再指片力數馮皓揚，她一開口就已經聽得出有骨：首先恭喜佢，真係實至名歸！原來大話連篇就被鼓勵，一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎。」她大爆馮皓揚小時候曾三次吃飯沒付錢，要她去解圍：講到問心無愧，佢真係專家……當年佢未成年㗎，但佢已經食飯唔俾錢嘅專才！佢食完走數，連佢父母都唔肯去贖佢，話好醜喎！最後佢硬住頭皮搵我救佢，仲同佢解咗圍，我仲同當時17歲嘅佢講……你唔覺得醜，我都覺得醜。唔夠一個月，同一間舖，上演同樣戲碼。」

Momo校長指他一次又一次犯錯

Momo校長繼續指馮皓揚之後又再犯同樣的錯誤，當然因為她正在用餐，所以遙控幫他解決：「佢當時著住我學院校服，我唔想令學校名譽掃地，最後我係用Payme幫呢位未來最佳新人找數。當時我用好嚴肅語氣同佢講，再救你第三次，你知唔知醜字點寫，7歲細路都唔會做呢啲行為。」

而當時馮皓揚回應Momo校長指自己還未成年，但因為他的一句，令到Momo校長記到今時今日。Momo校長續指：「我話未成年唔係大晒㗎。今日佢對住全港媒體講問心無愧，我絕對相信嘅，因為喺佢嘅世界觀一直如此，佢梗係問心無愧啦，走得嘅無數，走唔甩嘅就搵人抹屎，一句問心無愧，就抹走人哋一切嘅恩情，迴避所有嘅證據，因為佢相信只要佢夠紅，有公司維護，有獎項光環，最終輿論都會幫佢找數，將所有醜陋一筆勾銷，呢個就係我哋香港未來偶像。」

Momo校長其實已經不是第一次拍片力數馮皓揚，所以都有不少網民質疑及反撃，指她「要追殺一個人都幾落力」，Momo校長亦有親自回覆︰「為咗攞返公義，冇計啦。」有網民提議她去「報東張」，明責怪他：「哋攞獎你就出嚟抽水。」但Momo校長立即否認抽水：「抽水都要有得抽先得㗎，佢冇做過我點抽？唔見我抽陳豪水？因為人哋都冇嘢俾我講。」除了網民質疑外，亦有疑似學校前職員大爆她為人有問題，而童星學校亦曾被家長告上法庭。

馮皓揚經理人方面亦對此事作出回應：「已交由律師處理。我聽返佢媽咪講，小朋友13、4歲時，有時唔記得帶銀包出街好正常，最後有搵媽咪，搵人幫佢處理畀返錢，唔係無畀錢走咗去，事後亦有俾返錢人。如果小朋友要呃食，都唔會再去返同一間食啦。我哋答，又可能畀人沒完沒了，所以交畀律師處理。」