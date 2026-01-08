陳慧琳遊美國街頭做一事嚇到驚呼尖叫　曝光鮮為人知真性情惹熱議

樂壇天后陳慧琳 (Kelly) 於2025年12月舉行了 《Season 2 萬人結界》美西巡迴演唱會，在舊金山、拉斯維加斯以及洛杉磯共三站演出各一場。而在此段期間，陳慧琳在美國除了要準備她的個唱，也有趁空餘時間在當地四出遊玩一下，放鬆心情，她亦有拍一些在美國遊玩的vlog放到社交網上跟大家分享當中的有趣經歷。

陳慧琳（Kelly）在紅館舉行一連10場的《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》。(葉志明 攝)

陳慧琳收到粉絲好多禮物。(小紅書)

陳慧琳於香港機場被偶遇。(小紅書)

瘋狂shopping又於街頭跳舞

日前陳慧琳就上載了一條vlog是她在拉斯維加斯玩的片段，文案中寫道：「在Las Vegas街頭解鎖新體驗💸，和路邊大猩猩成功『接頭』合影📸！接下來的新年首場限定場倒計時⏳，馬來西亞！時隔一年，不見不散~#陳慧琳season2萬人結界演唱會」可謂馬不停蹄舉行巡唱，所有趁有空時要好好玩玩。片中可見陳慧琳首先要去逛街，她表示自己超愛shopping，可是店舖已經關門。她扮作哭泣說：「10點呀，今日閂10點呀。」之後她便到了其他店瘋狂shopping買買買。她又在街頭欣賞黑人歌手唱歌，還走過去為對方伴舞，之後又玩新型跳舞機，相當可愛，惹來大批途人圍觀。

Kelly超愛shopping。(影片截圖)

Kelly買買買。(影片截圖)

Kelly為街頭演出歌手伴舞。(影片截圖)

Kelly當街玩新型跳舞機。(影片截圖)

玩空中滑索當街驚呼尖叫

影片第二部分是另一日拍攝，陳慧琳表示她剛完成了平安夜那場巡唱，聖誕節當然要再次出來遊玩。她去了街上的攤檔看飾物，即時戴上身扮鬼扮馬，與平日的高貴天后形象截然不同。她又跟人扮的大猩猩合照，擺驚訝的表情和甫士，完全是戲精上身似的。當她看到有得玩空中滑索，即走過去說如果不用排隊便玩，結果真的玩了。一開始時她表示：「好驚呀，好驚呀」，更不禁驚呼尖叫了出來，但玩了一會她便不再害怕，還大唱她的經典金曲《有福氣》，玩得好開心。一眾網民看完陳慧琳這條vlog，都驚訝她原來有這麼好玩搞笑可愛的一面，紛紛表示好喜歡看她私底下的真性情，叫她要多些拍這類片分享。

陳慧琳扮鬼扮馬。(影片截圖)

陳慧琳與人扮大猩猩合照。(影片截圖)

陳慧琳玩空中滑索。(影片截圖)

陳慧琳驚呼尖叫。(影片截圖)