炎明熹簽約Sony大中華區TVB零採訪 新公司高層爆將三地聯手力捧

炎明熹（Gigi） 去年約滿無綫回復自由身，並自組工作室，繼早前參與音樂劇演出，及於平安夜在亞博開騷後，今日（7日）再有新動向，她於黃埔舉行新歌發布會，並宣布加盟Sony Music大中華區，正式回歸樂壇，並成為蕭敬騰師妹。現場吸引大批傳媒採訪，惟舊公司TVB繼續沒有派員採訪。

炎明熹近日出席記者會，正式加盟Sony Music大中華。（葉志明 攝）

新公司高層極力游說炎明熹加盟

Gigi正式宣佈加盟Sony Music大中華區，CEO陳國威（Andrew）親自到場支持，以視對Gigi的重視。Andrew透露，早於去年9月公司簽下蕭敬騰成為大中華區首位三地簽約歌手後，就一直物色具實力的歌手。他大讚Gigi：「因為見到Gigi嘅實力，同埋佢嘅唱功、所有嘢都非常之好，所以我哋好極力咁游說Gigi加盟我哋大中華區。」

Sony Music大中華區，CEO陳國威（Andrew）親自到場支持，大讚Gigi擁有天籟之音。（葉志明 攝）

炎明熹保留個人工作室合作形式

Andrew指出，今次合作將會集結中國內地、香港及台灣三地的資源共同打造Gigi，他更在台上表示除了稱呼Gigi「女女」，還會叫她「炎老闆」。他解釋因為今次簽約是Sony Music大中華區與Gigi的個人工作室正式合作，意味著Gigi在未來的音樂事業上將擁有更高的自主權。Andrew笑言：「我祝福你，希望你嘅旅程開開心心，美美滿滿。」

炎明熹保留個人工作室合作形式。（葉志明 攝）

Gigi感性發言：開啟新的旅遊手冊

Gigi隨後發言，「好想多謝Andrew老闆，亦都好想多謝Sony大中華區嘅同事們。」她亦不忘感謝特地遠道而來的嘉賓、一直照顧她的傳媒朋友，以及對她不離不棄的粉絲「Gi炎粉」。

對於加盟新東家，Gigi形容這是一段新的旅程。（葉志明 攝）

對於加盟新東家，Gigi形容這是一段新的篇章：「我會繼續努力，好榮幸可以成為大中華三地簽約嘅歌手，希望接住落嚟大家陪我一齊去揭開呢個新嘅旅遊手冊，一齊寫好多唔同美好嘅回憶，亦都寫好多我哋之間嘅故事。」