李佳芯自爆一個病每次拍劇都出事　4字回應《麻雀樂團》零獎項

現年43歲的李佳芯（Ali)一向多才多藝，熱愛畫畫的她，今（7日）就現身中環出展藝術展覽活動，還展出親自創作的油畫作品《生命的韌性》，描繪出生命在不完美之中依然堅韌前行的狀態，向受到皮膚疾病困擾的人士送上鼓勵與力量。

李佳芯現身中環出展藝術展覽活動。（陳順禎 攝）

李佳芯透露患有濕疹

而在接受媒體訪問時，問到這幅畫作用了多少時間創作完成時，她就表示：「到我真係落筆一個月內，因為開頭嗰啲時間就要諗個構圖同埋想畫啲乜嘢，（主辦單位）畀咗個零月時間我。（唔使通頂畫？）唔使，而家我發覺叻咗，以前我畫油畫真係沒完沒了。」 又表示現階段未有計劃開畫展，因為開一個畫展需要很多時間作準備。

李佳芯作品《生命的韌性》。（陳順禎 攝）

續提到是次活動有關皮膚疾病，李佳芯亦透露自己患有濕疹，最嚴重試過背部及大腿都有濕疹，但所幸範圍不是太大且沒有出現在臉部。問到在馬來西亞拍攝《義和》時，有沒有受到濕疹困擾，她就二話不說：「我基本上每次開劇都有濕疹，我覺得我自己本身個底容易緊張，一開劇成日都好想做得好啲，所以通常皮膚都會有狀態。」而在《義和》中，她飾演黑幫大嫂有許多力聲嘶力竭的場面，問到是否過足戲癮，她表示：「從演員嚟講係好好玩嘅，因為乜嘢七情六慾，幾唔開心幾癲都係呢個角色都經歷咗。」坦承因為角色沉重，所以亦要花時間去抽離。

李佳芯表示基本上每次開劇都會出現濕疹。（陳順禎 攝）

李佳芯希望一年最少拍一部作品

另外，提到自組工作室後需主動出去與他人傾談合作，問到在這過程中是否覺得有困難時，她表示：「我又唔覺得係困難嘅，只不過以前嘅我係收埋，因為以前嘅我覺得可以唔使出去就唔使出去，但係而家自己工作室就算一啲job，我要嗌人幫我做都好，我都要了解咗先，所以我覺得變咗個主導權係自己手，有啲咩想做，有啲咩應該要點做，我係可以會傾，呢個過程我覺得咁樣幾好，因為以前係好被動，淨係你話畀我聽做乜，可能有啲嘢我未必想。」還透露今年內會有一些project會實行的，希望能一年最少拍攝一部影視作品。

李佳芯自自組工作室後，不時需主動出去與他人傾談合作。（陳順禎 攝）

回應《麻雀樂團》零獎項

最後，提到在日前舉行的《萬千星輝頒獎禮2025》中，其主演的劇集《麻雀樂團》一個獎項都沒有奪得，對於賽果，她就直言：「都正常嘅，因為《麻雀樂團》已經一年前，因為後來有好多好嘅劇集出嚟，所以我又覺得正常。」