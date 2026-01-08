尋秦記｜電視版演員去晒邊？　真正項羽被朱鑑然取代身份令人震驚

《尋秦記》電影版最近上映，票房大賣，除了電視版主角一堆古天樂林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、黃文標悉數回歸之外，也加插了不少例如苗僑偉、白百何等的新角色，當初電影埋班開拍時，古天樂更直言「難儲過閃卡！」

《尋秦記》電影版在日前（2025年12月31日）正式上映。（《尋秦記》微博圖片）

當然，不少觀眾也非常關注其他電視版出現過的角色去向，不過正如古天樂的說法，有些角色已經死了，其實不會再刻意重現他們，但有些角色其實並未死去，那究竟這些演員去了哪裡呢？

劉嘉龍－飾演荊俊

跟黃文標飾演的滕翼同樣是項少龍的結拜兄弟，在電視劇中與呂娘蓉（姚樂怡飾）結為夫婦，改寫了小說的故事，所以這條線可以繼續無限幻想發展。不過劉嘉龍從當初加入TVB短短兩年時間後便離巢前往台灣發展，後來星途不順工作不多，現在已不知去向。

劉嘉龍飾演的荊俊。（劇集截圖）

跟黃文標飾演的滕翼同樣是項少龍的結拜兄弟。（劇集截圖）

郭政鴻－飾演王翦

王翦及其子王賁是秦王政統一天下的重要人物，除韓國外，其餘五國均由王氏父子直接攻滅，而電影版最開頭也有交代，秦國正在滅其他國進行統一，因此王翦理應有戲份。演員郭政鴻有傳因為要避開舊愛滕麗名而不參與拍攝，已經離開TVB，現時為自由身工作者，相信要找他也不困難。

郭政鴻飾演王翦。（劇集截圖）

王偉樑－飾演趙高

歷史有名的宦官，跟據正史，嬴政身邊的紅人。在電影版中，蔡一智飾演的角色，其實在設定上有點相似。至於電視版趙高的演員王偉樑效力TVB二十多年間，參演了近百套劇集，飾演過不少極端角色，包括精神病患者、色魔、變態佬等，當中在《天龍八部》飾演「朱丹臣」及《楊貴妃》仲飾演「李白」為觀眾留下深刻印象。不過王偉樑自2010年拍完《施公奇案II》後便淡出幕前，消失演藝圈逾十年，動向成謎。

王偉樑飾演趙高。（劇集截圖）

王偉樑有「御用癲人」之稱。（劇集截圖）

李晉緯－飾演項羽

電影版中，成長年朱鑑然飾演，而電視版童年的項羽則是由李晉緯出演，童星出身的李晉緯，亦是一名配音員，他另外一個身份，就是《麥兜故事》裡面的麥兜配音，絕對是代表作，不過長大後並沒有加入娛樂圈。

李晉緯飾演項羽。（劇集截圖）