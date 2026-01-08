巨星前妻從2.5億港元巨債脫身　豪送100份新年禮物不乏LV出手闊綽

章小蕙一生人相當傳奇，她出身書香世家，父親章建國是加拿大中文電視台的創辦人，含着金鎖匙長大。她與鍾鎮濤的一段婚姻最為轟動，卻也因投資失利及生活奢靡，在1997年亞洲金融風暴後欠下2.5億港元巨債，她堅決不申請破產，直言：「飯可以不吃，衫不能不買。」與該債務打了多年官司後，最終在2003年勝訴，被法院判決無須負責此巨額欠款，得以脫身。章小蕙近年捱出頭，榮升時裝買賣顧問和帶貨女王，以優雅高貴形象脫穎而出。章小蕙今年拍片預告送出100件心頭好回饋觀眾，其中不乏LV和Prada大牌子，出手闊綽！

章小蕙優雅有氣質。（章小蕙小紅書）

劉亦菲與章小蕙同框，「玫瑰見到了玫瑰」登上微博熱搜。（微博圖片）

豪送100件禮物不乏名牌

章小蕙日前拍片表示精心挑選了100份新年禮物送給觀眾，全都是章小蕙平時的愛用品，其中包括兩個LV紅色唇膏袋，4個Prada粉色和紅色卡片套和氣墊唇膏限定套裝，連章小蕙本人拆禮物的時候都開心到「嘩嘩」聲，其他還有不同牌子的茶具、眼影、香水等等，充滿章小蕙華麗精緻的風格。

戀鍾鎮濤陳曜旻轟動全港

章小蕙當年戀上已婚富商「白頭佬」陳曜旻後再分手，對方宣布破產轟動全港。與鍾鎮濤離婚後，女兒鍾嘉晴跟着爸爸一起生活。多年來章小蕙與女兒關係疏離，2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜發生口角，雙方一度鬧上警局，當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊，希望為女兒出頭；鍾嘉晴卻力撐繼母，更反指已7年未見過媽媽，直斥章小蕙「搞新聞」。章小蕙近年專注自己，她曾拍片記錄特意飛到德國極著名的貴族療養中心作療養的過程，其皮膚年齡只有40多歲，相比狀態跟她同樣歲數、100個同樣住在中國的人去做對比，章小蕙的皮膚狀態排行第一，足見章小蕙平時養尊處優。

章小蕙豪送100份新年禮物。（小紅書）

LV同Prada都有。（小紅書）