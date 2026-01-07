Ronny@Mr回應前隊友Alan指控：令到佢唔開心講聲唔好意思

邵氏新劇《風華背後》今日（7日）於觀塘一酒樓舉辦煞科宴，劇中演員黎澤恩（Ronny）亦有出席。日前Mr.前成員布志綸（Alan）在社交平台大爆恩怨，黎澤恩為此亦接受傳媒訪問作出解說。

黎澤恩回應Mr.前成員布志綸（Alan）在社交平台大爆的恩怨。（葉志明 攝）

黎澤恩向Alan道歉

黎澤恩率先向大家道歉：「如果令到任何人唔開心，我地講聲唔好意思先，因為係一啲表達上嘅問題。」他指事原因為Mr.後日（9日）在內地有音樂會，他們盡責任去宣傳，所以就把《森林》這歌說是Mr.所唱，所以引起Alan的不滿。黎澤恩亦表示這歌無可爭議地是Alan唱的：「我覺得唔需要去澄清呢件事，咁既然係咁清楚嘅嘢，咁我地就唔需要去澄清，咁但係如果令到佢唔開心或者係敏感，咁我地講聲唔好意思。」

Mr.會繼續以四人繼續活動。（葉志明 攝）

黎澤恩不回應交歌指控

黎澤恩提到很多人問他們在音樂會上是否玩純音樂，但他即時澄清：「因為人畀錢就嚟買飛嚟睇，咁我話比佢聽，我地係四個都會幫手唱歌嘅。因為佢依家唔係Mr.，咁我地當然就係我地唱，咁無理由唔係Mr.唱，跟住請佢黎做嘉賓要佢唱。」他指Mr.暫時都會以4人形式繼續活動，但對於交歌的指控，他則指「唔回應」，因為說下去需要提供更多的證據，只會沒完沒了。

Ronny話2023年之後大家都冇再合體過。（葉志明 攝）

至於被問到事件爆出後，他們有否聯絡過及坐下聊天的可能：「我地有好多機會坐低去傾。」但結果還是泡湯，至於多久沒有聯絡：「2023年之後（暫時冇機會同個人合體？）我代表唔到佢，我唔會話有機會，咁佢一陣佢話佢冇機會咁咪嘥氣。」