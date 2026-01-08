汪明荃爆黃宗澤是「唔三唔四」的男人　樂小姐邀請Bosco試做監製

汪明荃（阿姐）及黃宗澤（Bosco）昨日（7日）出席邵氏新劇《風華背後》的煞科宴，除了二人外，劇中一班演員：蔡少芬、朱茵、姜大衛、鄭希怡、譚俊彥、丁子朗及林嘉華等人都有出席。黃宗澤與阿姐接受傳媒訪問大談拍攝點滴，二人在劇中合作愉快，黃宗澤更直言最後一天拍攝大合照時自己不在場，所以感到非常遺憾。

黃宗澤與阿姐接受傳媒訪問大談拍攝點滴。(葉志明 攝)

黃宗澤親自包辦湯水 「報恩」服侍阿姐

黃宗澤在訪問中展現體貼一面，他笑言因阿姐在他小時候常煲湯給他喝，所以這次拍攝，他決定「反過來」報恩。不僅親自準備湯水，還包辦了下午茶、糖水、涼茶，甚至連日常衣著打扮都會給予意見。阿姐亦對這位「劇中兒子」讚不絕口，她更誇獎黃宗澤非常專業，不僅戲好，做人處事更是圓滑。但她卻形容黃宗澤劇中是個「唔三唔四」的男人：「因為唔知佢係屬於邊個集團啊！」雖然阿姐口中指黃宗澤是「唔三唔四」的男人，但對著他滿眼都是寵愛。

黃宗澤親自準備湯水，還包辦了下午茶、糖水、涼茶。(葉志明 攝)

雖然阿姐口中指黃宗澤是「唔三唔四」的男人，但對著他滿眼都是寵愛。(葉志明 攝)

角色挑戰大 黃宗澤獲邀升格做監製

談到劇中角色，黃宗澤透露這次飾演一個極度貪錢但為人圓滑的大律師，對「龔家人」極其愛護。而阿姐則挑戰一個性格多變、偏心女兒的角色，她感嘆：「好嘅角色同團隊真係可遇不可求。」黃宗澤再被問到「成家立室」的問題時，即笑指「又問呢個問題」，更拿好兄弟吳卓羲的名句來開玩笑：「呢啲唔係好傳媒嚟！」隨即又被「阿媽」教訓：「順其自然啦！記者嘅話唔可以唔答㗎！」

黃宗澤透露這次飾演一個極度貪錢但為人圓滑的大律師。(葉志明 攝)

阿姐在過去的2025年好忙碌。(葉志明 攝)

此外，黃宗澤透露已有兩三部劇集在手，更獲樂易玲小姐邀請嘗試擔任監製，他直言：「佢哋有個初版喺度嘅，你知監製好多嘢要配合。」看來黃宗澤今年除了忙於演戲，更有望升格幕後挑戰更多可能性！黃宗澤更指榮升「視帝」已收好兄弟林峯及吳卓羲的祝賀，他更表示會入場捧《尋秦記》。

黃宗澤透露已有兩三部劇集在手。(葉志明 攝)

樂小姐邀請黃宗澤嘗試擔任監製。(葉志明 攝)

