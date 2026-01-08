張智霖坐高鐵一原因沒坐商務位　身旁女子身份惹揣測一細節成關鍵

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）近年主力在內地發展，這對圈中模範夫妻經常被網民「野生捕獲」，親民作風深入民心。近日又有幸運網民在從昆明前往珠海的動車上偶遇張智霖，照片曝光後，Chilam的「凍齡」狀態再次成為熱話，不過坐在他前排的一位神秘女子，卻意外因為一件衣服引發網民偵探上身。

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

無商務座照坐 素顏張智霖獲讚：帥到很有feel

據該名網民透露，當日的動車班次並未設有商務座，但身家豐厚的張智霖依然毫不介意，與普通乘客一樣選坐二等座，毫無架子，行為相當貼地。

從流出的照片可見，當日張智霖身穿深色休閒服，全程無懼素顏示人。在「零濾鏡」的鏡頭下，只見他低著頭專注地看著平板電腦，雖然沒有妝髮加持，但五官依然立體精緻，皮膚狀態極佳，完全看不出真實年齡。超高的「素顏值」隨即驚豔不少網民，紛紛留言激讚：「素顏都那麼帥」、「帥到很有feel」、「真係食咗防腐劑咁，幾十年如一日」。

張智霖坐高鐵被偶遇。(小紅書)

張智霖素顏都好靚仔。(小紅書)

神秘綠衣人成焦點 鐵粉憑「穿衣法則」斷言非袁詠儀

除了張智霖的顏值吸睛，坐在他前排、身穿墨綠色上衣並戴著眼罩休息的女子，亦意外成為焦點。由於二人一前一後坐，大批網民第一時間聯想到老婆袁詠儀，好奇「綠衣人」是否就是靚靚本人。不過，這張照片隨即引發「袁詠儀粉」的激烈辯論。有眼尖的資深粉絲化身「柯南」，斷言該綠衣人絕非袁詠儀，並列出證據表示：「她五十歲我基本沒有見過她私服穿綠色的衣服，基本只穿黑白灰深藍棕色，最近唯愛棕色。」亦有網民通過髮型對比，指出該乘客的髮際線與袁詠儀不符，而且她的頭十分之小，覺得並非本人。

雖然「綠衣女子」身份成謎，但可見張智霖與袁詠儀這對「仙靚夫婦」人氣極高，無論走到哪裡，一舉一動都備受網民高度關注。

張智霖身前有位綠衣女子。(小紅書)