李施嬅車崇健最終復合成功　笑得開心：我想看到一小點希望

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而節目今（8日）播出大結局，沒想到李施嬅最終選擇下車（代表復合），願意再給一次機會車崇健，Happy Ending 的畫面相當幸福。

二人因為節目備受關注。（《再見愛人5》微博圖片）

李施嬅屢次投訴車崇健

有收看《再見愛人5》的觀眾都知道，在節目中李施嬅屢次投訴車崇健的不是，就好像她前後做了四次手術，但作為未婚夫的車崇健並沒有陪伴過她看醫生、在追求她的時候關懷備至，但成功後卻少了關愛等等，多年來經歷了多次的分分合合。

李施嬅屢次投訴車崇健。（影片截圖）

車崇健對李施嬅的愛從來沒變

在播出大結局前的一集，二人更因為一些問題而發生激烈爭吵，當大家會以為李施嬅最終不會下車的時候，沒想到她最終選擇下車，使在馬路旁等待的車崇健笑得相當開心，他認為：「當我能做甚麼我都做了，我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次。因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

李施嬅最終選擇下車。（影片截圖）

車崇健笑得好開心。（影片截圖）

李施嬅願意再給車崇健機會

站在李施嬅的角度出發，她認為在這段旅程中，從完全沒有看到希望，到看到了車崇健的一點點改變，令她願意再給對方一個機會：「我覺得這段時間，我一直逼得你很就是一直逼你，就是還有問你問題又問得很尖銳，可能你會覺得很難受。因為我覺得我們這麼絕望，我希望你可以給我，起碼有一小點的希望，所以我下來是因為，有一個那麼小點的希望，但這個不代表我們，馬上這一刻就已經在一起，我下車，我其實想看到那個一小點的希望，有沒有可能性會變得更大一點。」不少網民都尊重李施嬅的選擇，希望她能過得幸福。

李施嬅也笑得開心。（影片截圖）

李施嬅看到了車崇健身上一點點改變。（影片截圖）