陳曉東出道30年奪影帝！合體謝天華賀「雙喜」　加碼推國粵語新歌

陳曉東早前憑電影「騙我一輩子」榮獲「2025第四屆香港電影紫荊花國際電影節 」之「 主競賽單元 - 最佳男主角獎」，「騙我一輩子」之出品人和導演特意把獎項拿到香港交給陳曉東，當他可以親手拿著獎項時表示很不可思議，也感謝評委對他的厚愛與所有幕前幕後工作人員的努力和成全。

陳曉東憑電影「騙我一輩子」榮獲「2025第四屆香港電影紫荊花國際電影節 」之「 主競賽單元 - 最佳男主角獎」。（公關圖片）

聯手謝天華慶祝「雙喜臨門」

今年是陳曉東入行30周年，他說這個獎項絕對是最佳禮物，適逢謝天華也憑「騙我一輩子」榮獲「2025澳門國際電影節」之「金蓮花獎最佳男配角」，他倆特別相約電影出品人和導演共進晚餐，一起慶祝這次非常特別的雙喜臨門。

今年是陳曉東入行30周年，他說這個獎項絕對是最佳禮物。（公關圖片）

適逢謝天華也憑「騙我一輩子」榮獲「2025澳門國際電影節」之「金蓮花獎最佳男配角」。（公關圖片）

將於1月9日推新歌

剛踏入新一年，陳曉東將於1月9日推出全新廣東單曲《今天我們都會飛》，國語版本《禁止糾纏》同日面世，兩首歌就像一段感情的上下集，一首溫柔告別、一首清醒止步，在同調子的基礎下，用不同語言、不同情緒層次，唱出同一個命題。

陳曉東將於1月9日推出全新廣東單曲《今天我們都會飛》。（ig@danielchanreal）

服裝暗藏創作手稿

單曲封面特別邀請國際時尚攝影大師林炳存掌鏡打造迷幻態度，香港服裝設計師姚子裕（Kev Yiu）操刀，最大亮點在於服裝上暗藏著陳曉東親自參與創作時留下的工作手稿，將創作痕跡轉化為服裝細節。陳曉東表示有不少歌迷詢問他何時再開個唱，「一直也在申請表演場地，希望能儘快有好消息告訴大家。