71歲「御用阿媽」現身黑妹生日會　素顏暴瘦難掩憔悴令人擔憂

現年71歲的朱咪咪憑着出色的唱功及獨特的台風，成為70年代的粵語小調歌后，其後她加入TVB開始做演員，為觀眾送上不少歡樂，更有「御用阿媽」之稱。近年朱咪咪長居新加坡，與兩個兒子及新抱一起生活享清福，但就因身形明顯清減了不少，更驚現「樹根頸」而引起外界關注。日前朱咪咪現身黑妹（李麗霞）的生日會，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享合照，相中所見，戴着Cap帽的朱咪咪打扮樸素，身形十分瘦削，素顏出鏡的她難掩憔悴，更驚現「樹根頸」，不禁令人擔心她的健康狀況。

朱咪咪曾為暴瘦解畫

不過其實朱咪咪曾為暴瘦現「樹根頸」解畫，她在接受訪問時透露因工作關係周圍飛，瘦了10幾磅，自嘲「變到成隻鶴咁樣，幾得意呀，而家瘦咗唔使束緊腰封會更加舒適。」但強調精神同精力都好好，加上因夜晚戒澱粉質，又自爆體重保持在110多磅，並指「樹根頸」只是影相角度問題。而朱咪咪早已名成利就身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞及香港合共有八、九套物業，身家逾億，她曾作客汪曼玲YouTube節目《快拍.曼鏡頭》直認是包租婆：「我啲屋冚嘭唥都租晒畀人，好過丟空。（連一間幾百呎都唔留畀自己呀？）幾百呎都租埋。」

