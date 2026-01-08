前TVB藝人陳俊安轉戰內地爆紅　拍劇失控險墮馬

前TVB藝人陳俊安（原名陳志健，Otto）近年轉戰內地市場，近日播出的新劇《宿敵契約》他在劇中飾演「神狗」一角。最近，Otto分享拍攝該劇點滴，提到拍攝過程中曾發生一段驚險插曲，當時他正拍攝一場騎馬奔馳的戲份，沒想到馬匹突然受驚失控，令他險些墮馬。

陳俊安拍攝《宿敵契約》時，馬匹突然受驚失控，令他險些墮馬。（微博@陳俊安Otto）

離巢TVB北上發展愈撈愈掂

其實陳俊安自從北上發展後，事業可謂「愈撈愈掂」。早前他在大熱內地劇《寧安如夢》中飾演大反派，奸到出汁的演技令內地觀眾留下深刻印象，成功讓內地觀眾記住這張來自香港的「熟面孔」。除了拍戲，他在內地的演藝事業亦帶動了其個人事業，除了開拓多元戲路，更成立了一個咖啡品牌。

近年來陳俊安北上演了不少大熱劇。（微博@陳俊安Otto）

早前他在大熱內地劇《寧安如夢》中飾演大反派，奸到出汁的演技令內地觀眾留下深刻印象。（微博@陳俊安Otto）

曾經歷兩段婚姻失敗

雖然演藝事業蒸蒸日上，但陳俊安的感情生活卻並非一帆風順。他曾經歷過兩段婚姻，2009年他與圈外女友結婚並育有一女，可惜婚姻維持兩年便告終。2012年，他迎娶了資深綠葉羅樂林的女兒羅苡之（Tisha），兩人婚後一直非常恩愛，Otto更被封為「乖仔女婿」。然而，由於近年他長期留在內地拍劇，有傳因Otto與留在香港的羅苡之聚少離多，導致感情轉淡，最終兩人在2022年宣布結束九年半的婚姻關係。