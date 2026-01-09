近年最強小三曬「或全球首個售出Hermès」　街市大與前夫奉子成婚

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年，育有4名子女，五索因而獲封「最強小三」之名。五索當時曾豪言「我住山頂，你哋住秀茂坪」，一炮成名。過去一年她不時曬出搭頭等艙、商務艙，住山頂豪宅、周遊列國的豪華生活，維持貴婦形象。五索毫不介意被人稱做小三，愈來愈高調，不時激讚馬生是好爸爸和好老公。五索與裕美林作分道揚鑣後，雖然指打算改變拍片風格，但仍不改炫富本性。日前她曬出「可能是全球首個Hermès」，多次強調不用配貨，以示她受大牌子重視！

曬40萬港幣Hermès手袋

五索曬出價值40萬港幣的Hermès手袋，她指該款手袋於2024年12月推出，並在紐約買到，她說：「呢隻皮、呢隻款，可能係全世界第一隻售出嘅！」五索多次提到，在不用配貨情況下得到此袋，「可能佢後尾Background check咗馬先生係邊個，佢竟然唔使配貨嘅情況下，畀咗呢個袋我哋啦。」五索坦言不用配貨得到「全球第一個愛馬仕」：「實在令我好興奮。」五索又指着品牌標誌說：「金係永恆，我最鍾意嘅。」

除了狂讚高級潮流又實用，她又「鄭重道歉」說：「我鄭重道歉，我而家好鍾意愛馬仕，愛馬仕係全球最靚嘅袋，同埋開心嘅標準。」五索最後「教路」：「愛馬仕唔一定要配貨，如果佢知道你係一啲知名人士或者富豪，就會畀你。」

曾奉子成婚 直認貪錢同馬清鏗交往

五索曾上練美娟和衛詩雅的網上節目《絲打圍爐》訪問透露，自己在街市長大，曾想過知識改變命運，在大學修讀媒體，目的是想參選港姐，從而結識有錢人，終極目標亦是成為豪門闊太。她表示在交友app認識大9年的前夫，對方家底不俗住獨立屋。五索大學一年級、仍未畢業便與前夫奉子成婚，當時她只是23、4歲，但雙方仍未準備好做人父母，磨擦漸多，最後因「性格極度不合」離婚。五索說：「第一段婚姻，以前一直好戀愛腦，生完即刻勁後悔，當時有咗先結婚。死啦，真係好唔鍾意呢個人，但因為面而離婚，因剛結完又離好核突。」

五索直認因貪錢，才與身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗交往。但她提到，很怕與有錢「二世祖」相處，她解釋：「試過坐跑車，有人會幫我開車門，後來發現原來係怕我啲指甲刮花佢架車，所以唔鍾意二世祖，或太後生嘅男仔，好多都係靠daddy，睇落好有錢，其實啲錢係佢daddy，所以乜都要好聽daddy講。」她認為真正有錢人說話較有內涵。

