網民討論藝人冇禮貌例子　TVB小生還擊：關於我嘅真係得淡笑

最近有網民在社交平台Threads以「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷 」為題開出討論，不少人留言參與話題，短短兩日已有過千人留言，當中真假難以區分，不過有位TVB小生就留言還擊，更指：「關於我嘅真係得淡笑」。

林子善被點名。（Threads截圖）

林子善被點名

這位TVB小生便是林子善，事關他被點名，有人留言說：「林子善，之前去佢間龍鳳冰室食常餐，米粉個湯好似清水健咁清，咁岩林生係到，同佢打個招呼，順手講聲個湯真係無味，點知佢一句，『係咁架啦，唔岩食下次咪唔好X黎囉』。但亦有網民在這個留言下力撐林子善人品，指：「林子善勁 nice 喎 之前喺將軍澳壽司郎見到佢哋一家我跌咗嘢佢仲幫手」、「但我之前返餐廳成日見到佢（將軍澳）佢都好 nice今就上個月既事 經常一家三口黎佢老婆都好有禮貌」。

林子善曾奪最佳男配角。（資料圖片/陳順禎 攝）

林子善還擊「關於我嘅真係得淡笑」

林子善亦有現身說法，更指「關於我嘅真係得淡笑」，他留言說：「喺度睇咗咁多留言！關於我嘅真係得啖笑，唔係想得失大家，而係有網民想俾我知道有人講緊我add咗我入嚟，對我一啲指控真心，我一向做人都係禮貌待人行先，睇過啲事根本都冇發生過，吹得就吹，有陣時做人唔好咁啦，真心對我一啲傷害都冇，但如果做呢啲事令到你可以舒緩吓嘅絕對冇問題，作為一個公眾人物都係娛樂下大家，但可以睇到呢啲人絕對冇接觸過我，認識我嘅人，知道我對人一向都有禮貌有家教，新聞嘅嘢有陣時我哋自己都費事越描越黑，所以不作解釋，好多都係標題黨，祝大家生活愉快，其他嘅嘢唔再一一回復了。」