江欣燕出席記招受訪面部不自然健康情況令人擔憂：我而家冇食藥

李居明、江欣燕和郭啟輝現身新光黃埔戲院出席賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會，江欣燕今次在粵劇中飾演日本首相高市早苗，與飾演烏克蘭總統澤連斯基的郭啟輝同台演出，配搭新鮮令人十分期待。

李居明、江欣燕和郭啟輝現身新光黃埔戲院出席賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會。（葉志明攝）

李居明感激江欣燕

李居明接受《香港01》訪問時表示：「好多謝我哋嘅搞笑天后江欣燕小姐扮演『街市早苗』，另外呢我哋粵劇界嘅新手新王郭啟輝先生就演『澤肥斯基』，所以都係非常之開心。當然大家都期盼，仲有黑熊會登上個舞台，下個禮拜我哋將會又有一個新嘅造型出嚟，就係馬杜羅是由旭哥（龍貫天）扮演，咁所以只要世界上發生咩事，我哋都會喺粵劇特朗普嗰度加插呢啲人物喺度，咁大家萬中期待啦。」

江欣燕出席記招。（葉志明攝）

對於劇中有出浴戲，江欣燕笑言：「我唔想大家發現我係真正嘅玉女，不過其實我就冇底線嘅，因為粵劇同舞台劇，你唔會去得太遠，電視台亦都唔會去得太遠，咁所以我一路都喺電視台，變咗係好安全。（之前健康出問題，演呢個角度會否造成大壓力？）其實我又唔係真係有好大嘅病，咁所以應該體能冇問題嘅，反而最擔心就係天氣突然間轉冷，好驚又失聲咁樣。（之前甲抗食藥而家都食緊？）我而家冇食藥，因為甲抗品係好嚴重嘅嘢，其實好多人都試過係會好得返，調返就會冇事。」

江欣燕在劇中演「街市早苗」一角。（葉志明攝）

江欣燕康情況令人擔憂。（葉志明攝）

江欣燕劇中有出浴戲。（葉志明攝）

江欣燕劇中有出浴戲。（葉志明攝）

江欣燕體能冇問題。（葉志明攝）