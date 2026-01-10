袁偉豪周勵淇舊片翻hit　自覺太窮高攀唔起：銀包得廿蚊，點追？

現年44歲的袁偉豪與張寶兒在多年前因合作拍《打工捱世界II》而撻着，兩人婚後十分之恩愛幸福，而袁偉豪亦榮升「3億駙馬」。近日有網民重提2018年的一件舊事，當年袁偉豪曾對周勵淇（前名：周麗淇）說過一句話：「我銀包得返廿蚊，點敢追你呀？」



袁偉豪、周勵淇兩人相處十分自然。（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

舊片翻hit

片段出自於周勵淇的個人YouTube頻道，當年兩人在劇中以悲劇收場，所以當時周勵淇就邀請袁偉豪擔任YouTube節目嘉賓，與她拍一日拖來「再續情緣」。

兩人曾合作拍攝《再創世紀》並飾演情侶。（TVB截圖）

重提周勵淇箍牙

片中兩人到一間大牌檔「撐枱腳」，他們一邊食一邊講，氣氛相當好。言談之間，袁偉豪向鏡頭開玩笑道：「點解你唔問我，喺地鐵見到佢箍牙個樣仲追唔追佢？哈哈。」周勵淇笑了笑，回答：「我箍牙又唔係做咩壞事，箍牙幾靚？」袁偉豪：「我就係鍾意你呢樣嘢，箍牙有罪咩？」早年周勵淇曾被翻找出一張箍牙時行騷的照片，多年來不時都被網民提起。

袁偉豪重提周勵淇箍牙。敢提對方嘅「黑歷史」，更加證明兩人老友。（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

周勵淇：你走去選校草又走去選港男

袁偉豪對周勵淇開玩笑，而周勵淇也不甘示弱，反問道：「我好奇怪你作為一個男藝人，走去選校草又走去選港男。我乜都冇選過，我同你調轉咗身份。」袁偉豪：「咁你咪叻囉，乜都冇選過就可以有今日咁樣。」

有網友發掘當年潘冠霖同袁偉豪選校花校草嘅相片。（潘冠霖FACEBOOK）

周勵淇：點解你唔追我嘅？

之後，周勵淇又問道：「喂，你講返先啦，如果當年你會唔會追我呢？點解你唔追我嘅？係咪因為我唔夠靚？」有關YouTube片段攝於2018年，兩人曾於2009年《桌球天王》、2013年《好心作怪》和2016年《流氓皇帝》三度合作，當中在《桌球天王》中，周勵淇已經是擔任女主角的當紅花旦，而袁偉豪只是港男出身，加入TVB 2年的藝人，且在劇中只飾演一名戲份不多的配角。

當年《桌球天王》中，周勵淇已經是女主角。（TVB截圖）

而袁偉豪只是剛入行不足兩年的新人，地位差距已經十分遠。（TVB截圖）

周勵淇問：「如果當年你會唔會追我呢？點解你唔追我嘅？係咪因為我唔夠靚？」好直接呀！（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

袁偉豪：「我銀包得返廿蚊，點敢追你呀？」坦言覺得自己襯唔起對方。（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

袁偉豪：「唔係呀，你我都鍾意㗎。因為我知自己高攀唔起你先冇追你。」（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

袁偉豪：我銀包得返廿蚊，點敢追你呀？

說到這裏，袁偉豪埋頭吃了一口麵，之後答道：「我銀包得返廿蚊，點敢追你呀？咁如果我真係攞住張地鐵飛，嚟同你做朋友咁樣⋯⋯」周勵淇回答：「可能真係得㗎。而家你鍾意啲咩類型嘅女仔呀？」之後她又說：「而家佢女朋友嗰啲型囉。（指張寶兒）」袁偉豪望着周勵淇：「唔係呀，你我都鍾意㗎。因為我知自己高攀唔起你先冇追你。」周勵淇又問：「如果你追我會點追呢？舉例啫，我知道冇可能。」

周勵淇問，如果追佢，袁偉豪會點做。袁偉豪答：「每日送一包紙巾去你屋企。」咁答又暗示咗啲乜？（YouTube截圖/周勵淇 Niki Chow）

袁偉豪讚：你最叻！貼錢呢家嘢

袁偉豪笑言：「每日送一包紙巾去你屋企。」最後兩人與店舖老闆合照後，周勵淇說：「好啦，多謝你今日做我半日男朋友，仲要貼錢請你食飯。」袁偉豪又十分大方，回答：「我都好榮幸，你最叻！貼錢呢家嘢。」