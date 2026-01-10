前TVB小花變身「最強包租婆」　3層樓出租曝雄厚家底：專業管屋

曾有「清純栢芝」之稱的楊埕（現名芊頤），近年淡出幕前，成功轉型為公關及製作公司老闆，近年又在內地開設平台，跟千萬網紅合作直播帶貨。19歲就成為業主的她香港、深圳和珠海均有物業，繼早前曝光福田千萬豪宅，日前她又出PO曝光三間物業尋找租客，年紀輕輕已成「最強包租婆」！

照片中，楊埕分別曝光荃灣和紅磡物業，並寫道：「其中一項倒米的工作：專業管屋，不斷執不斷出租不斷搵人清潔，新年今日同步洗晒4間。」問道是否所有物業都在其名下時，她回覆《香港01》時稱：「係呀，都好耐㗎啦。不過以前比較少講，都係細細間咋！」

楊埕曾於2014年參選港姐，因外貌與張栢芝相似被外界封為「清純張栢芝」，不過因與前公司合約問題而退選。翌年，她代表香港參加《國際小姐競選》，可惜未能得獎。在2016年，她到北京中央戲劇學院修讀戲劇暑期班，翌年參選周星馳《美人魚》選角節目，與十多萬參賽者以真人騷形式鬥智鬥勇鬥演技，最後成為唯一香港參賽者拍攝《星星美人魚》節目，順利進入15強。到2017年，她簽約TVB，首部參演劇集為《再創世紀》，其後參演《愛·回家之開心速遞》、《白色強人》、《使徒行者3》、《十二傳說》、《兄弟》等，直到2020年3月約滿離開大台。

