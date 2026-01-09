61歲倪震激罕露面與「無字頭」拍檔聚會　周慧敏：掛住你哋

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）與倪震結婚多年恩愛如昔，近年周慧敏密密在內地舉行巡迴演唱會，而倪震就深居簡出，甚少公開露面，但日前他就與舊拍檔谷德昭、陳輝虹、謝昭仁聚會，谷德昭在社交平台分享合照，並寫道：「『無字頭』好耐冇聚頭，甚歡，認得晒我哋，你都有番咁上下。#無字頭七八九 #無字頭8910 #有冇人記得無字頭全員有邊幾個」

倪震現身「無字頭」聚會

相中所見，谷德昭、陳輝虹、倪震及《電波少年》的謝昭仁久違同框，當中倪震頭戴Cap帽，配上一副黑框眼鏡，雖然已經61歲，但狀態Fit爆！而周慧敏亦有留言：「掛住你哋」，谷德昭就回覆：「掛住你too」。其實經典電台節目《無字頭七八九》及《無字頭八九十》是不少港人的集體回憶，當年主持陣容強勁，由黃子華、谷德昭、陳輝虹、倪震、張達明、雷頌德、李璨琛、錢嘉樂等主持，雖然節目已經完結20多年，但一班「無字頭」主持仍會定期相約聚會。

倪震獲周慧敏大讚有智慧尊重婚姻

倪震與周慧敏婚後一直低調，兩人甚少公開合體放閃，但原來私底下相處就有另一面。周慧敏曾在接受鄭丹瑞（旦哥）YouTube頻道「健康．旦」節目訪問時透露她與倪震在家中就像兩個傻瓜，經常不停地笑，她表示：「我好尊重丈夫呢個角色，有大決定，我好尊重佢，畀佢決定。唔好意思，我真係要讚佢，佢真係幾有智慧，所以好多決定佢係啱過我，細嘅嘢我自己諗，在於我工作、健康，或者家庭大事畀佢決定。」而當兩人有不同的意見時就一定會坦承溝通，不能置之不理，直到達成共識。周慧敏透露丈夫曾講過「結了婚就不可以離婚」：「佢好尊重婚姻，我哋都好細心經營。」起初覺得二人已拍拖多年，結婚後應分別不大，但原來婚後彼此放下了「我」，變成着重從對方出發，為對方承擔、讓步和付出，一起細心經營這段婚姻。

