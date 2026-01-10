前港姐冠軍現身政府總部出席會議　就任兩公職委員與特首同場

現年39歲的劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行，2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。近年已淡出幕前的劉倩婷，致力推廣慈善活動，去年被政府授予榮譽勳章（MH），亦是史上首位香港小姐榮獲這個榮譽，更宣布加入保良局！日前劉倩婷現身香港政府總部，以撲滅罪行委員會委員的身份，出席2025撲滅罪行聯席會議！

劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行。（IG@sandy.lausinting）

出席晚宴。（IG@sandy.lausinting）

一家四口幸福美滿。（IG@sandy.lausinting）

Keep得好！（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷現身政府總部出席2025撲滅罪行聯席會議

劉倩婷在IG分享當日出席會議的照片，可見她與特首李家超及政務司司長陳國基等同場，她更在台上發言，分享青年對於抗毒推廣的重要性，時刻提醒及協助青少年遠離毒品，建立健康人生。

日前劉倩婷現身香港政府總部。（IG@sandy.lausinting）

以撲滅罪行委員會委員的身份，出席2025撲滅罪行聯席會議。（IG@sandy.lausinting）

與特首李家超及政務司司長陳國基等同場。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷曾獲頒榮譽勳章就任兩公職委員

劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年，入行後與李丞責因合作拍攝TVB玄學節目《香港玄案》而撻着，兩人在2013年結婚。而劉倩婷婚後以照顧家庭為由淡出娛樂圈，升呢做闊太的她不忘做善事，曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2024年度「大灣區傑出關愛女企業家」、2023年度十大傑出青年，前年獲政府委任成為撲滅罪行委員會成員及禁毒常務委員會委員，去年宣布加入保良局，擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任。

二人一直恩愛。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長。（IG@sandy.lausinting）

2024年度「大灣區傑出關愛女企業家」。（IG@sandy.lausinting）

曾獲2024年度世界傑出華人青年獎。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷獲選為2023年十大傑青。（資料圖片）

獲委任為禁毒常務委員會及撲滅罪行委員會成員。（IG@sandy.lausinting）

發言。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷於禮賓府出席勳銜頒授典禮。（IG@sandy.lausinting）

被政府授予榮譽勳章（MH）。（IG@sandy.lausinting）

獲政府頒授榮譽勳章。（IG@sandy.lausinting）

加入保良局。（IG@sandy.lausinting）

新加入保良局擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任的劉倩婷為受災市民送上慰問及派發援助金及應急物資。（IG@sandy.lausinting）

近年致力推廣慈善活動。（IG@sandy.lausinting）

創立「小小漢語普及愛教育基金」，致力為幼兒及多元族裔提供普通話及中華文化教育。（IG@sandy.lausinting）