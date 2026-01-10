宏福苑大火｜Tyson Yoshi捐百萬家電被斥呃人攞唔到　遭要脅公審

大埔宏福苑於去年11月26日發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，震驚各界，全港哀悼。事發後，演藝界有不少熱心人士紛紛伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。除了香港的藝人，內地、台灣、甚至日韓都有藝人響應捐款賑災。Tyson Yoshi亦聯同合作夥伴捐出價值港幣100萬元的家電，幫忙受災居民，又呼籲有意幫忙的廠商或品牌聯絡他們，大家共同協助，幫災民渡過難關。

Tyson Yoshi夫婦聯同合作夥伴捐出100萬家電賑災。(ig圖片)

Tyson公開網民嬲爆指責他呃人對話截圖

然而近日有災民的家屬因未能取得所需電器，在社交網上的私訊中表達不滿，並威脅要報《東張西望》，事件隨即引起關注。Tyson Yoshi昨日將有關留言截圖於他的IG story公開，並作出回應與聲明。

從截圖中可見，有網民私訊表示：「聯絡了Winnie，佢話剩係得廚具冇小型電器，其實我婆婆最急需係要抽濕機、空氣清新機同微波爐，請問Tyson可唔可以幫到手呢? 祝新年快樂。」之後該網民就抱怨說：「我真係不吐不快，你哋出個post又話幫啲災民一啲電器用品。我同你哋講完跟住你叫我聯絡Winnie，跟住Winnie email我問我要咩電器，跟住我答咗佢，跟住就冇覆過我啦，跟住我打電話俾佢就話你哋只係捐咗一啲廚房用品，話冇我哋需要嘅電器。」還狠批Tyson Yoshi道：「咁你即係開頭個post就呃人啦，將我哋啲災民踢嚟踢去，跟住問咗成個月，最後乜都冇得個吉。」、「你哋就開post話捐咗咁多嘢，但係根本就將我哋踢嚟踢去問咗咁耐都係冇嘅。」甚至威脅要公開事件讓大家公審：「咁我就將整件事報上《東張西望》，等大家公眾評論一下。」

網民嬲爆指控Tyson Yoshi。(Tyson Yoshi ig截圖)

Tyson親自解釋原因深感抱歉

Tyson Yoshi於對話截圖上無奈回應該網民指控表示：「資源有限，我同團隊其實都係想可以最大化咁樣幫助到最多嘅人…有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真係好抱歉，但係真係要情緒勒索同埋要挾到咩？」

其後，Tyson Yoshi的團隊亦於IG story就有關事件發出正式聲明：「個人能力有限，但一直希望在能力所及之下，盡量幫助更多有需要的人。因此，在今次支援行動中，團隊最終決定與救世軍合作，並將一百萬善款集中用於一個能夠惠及最多災民的方案。我們理解部份求助者對某些產品的需求，但在資源需作集中安排的情況下，並以惠及最多有需要的人為考量，部分電器項目實在未能納入支援範圍，亦對未能一一回應感到遺憾。對於溝通過程中出現的不同情緒與感受，我們表示理解，也希望彼此能以理性、互相尊重的方式交流，這亦是我們一直所期望的。最後，懇請大家理解相關安排，並感謝大家一直以來的關心與體諒。」今次事件亦引起網民熱議，很多人都認為Tyson Yoshi方並沒有問題。