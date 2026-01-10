方媛揭郭富城與女兒日常相處實況　家庭生活片意外曝光豪宅內貌

現年60歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) ，於2017年4結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。

一家人好幸福。（方媛微博圖片）

方媛手抱三女兒。（微博圖片）

揭露郭富城與女兒日常相處實況

方媛日前在社交網分享了一段溫馨的家庭生活影片，除了記錄與兩位女兒的日常相處，更難得公開他們於跑馬地居住的逾三千呎豪宅內貌，寬闊空間隨即引起網民討論。而影片的焦點就落在郭富城與方媛與女兒的親子互動。片中可見方媛細心照顧初生的三女兒，亦有陪伴大女和三女繪畫、閱讀以及做功課，盡顯她是一個稱職的好媽媽。影片一開始影住郭富城與方媛帶著女兒準備出門，二女兒牽著爸爸郭富城撒嬌，可見郭富城平日對女兒寵愛有加。

郭富城與方媛帶女兒外出。(抖音影片截圖)

飯廳客廳各具特色盡見品味

隨後畫面轉至豪宅飯廳，方媛正與女兒共進早餐。飯廳內擺放了深色實木長餐桌搭配皮製餐椅，背景牆懸掛雅致書法作品，並襯以簡約大鐘，盡顯高雅格調。而最令人矚目的是客廳的空間超大，中央擺放了一棵巨型聖誕樹，樹下擺滿名牌禮物。而兩位女兒正在地毯上專心畫畫、拼砌積木，洋溢節日暖意。

方媛照顧女兒。(抖音影片截圖)

郭富城與方媛的女兒。(抖音影片截圖)