梁烈唯片場因一事大動肝火即場罵走配角　賣樓投資拍戲疑壓力爆煲

現年46歲的梁烈唯近年主力北上發展，除了拍劇、拍網絡電影、參演綜藝節目、出席商演活動，還有直播帶貨，工作十分多元化。最近他更親自投資、自編自演馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》。然而，梁烈唯日前為該電影開工期間，就被拍到在片場內情緒失控，向一名配角大發脾氣，引起網民熱議。

配角電話突然響起惹怒梁烈唯

從片中可見，當時梁烈唯、陳山聰、林盛斌以及一位女演員正一起坐在桌前準備進行拍攝工作。而在拍攝中途，一名配角的電話突然響起，影響了拍攝。豈料該名演員被提醒關掉電話後，他的電話竟然再度響起，便即時接聽，不耐煩地說：「喂媽咪啊？我話咗我拍緊戲啊，你做咩打嚟煩我啊？」此時坐在旁邊的梁烈唯聽到後便起身，站到該名配角面前，厲聲地質問對方說：「你係嚟玩定係嚟做嘢㗎？」並即場斥責對方拍戲時忘記關機已是錯，更不應對待母親如此無禮。

梁烈唯越講越嬲，又用手指住對方狂鬧，甚至大聲喝問道：「問你呀！」最後梁烈唯指著門口，繼續鬧爆說：「呢場戲唔需要你，你同我即刻出去！打電話畀你阿媽，同你阿媽講對唔住！行啊！」喝令該名配角立即離開片場。在場的陳山聰和林盛斌見狀都不敢作聲，前來探班的粉絲亦被嚇得目瞪口呆。事件曝光後，惹來網民爭議。有網民體諒梁烈唯的處境，理解他可能壓力大。梁烈唯早前曾表示，他為了這部電影不惜賣樓籌集製作費，並說笑表示如果電影票房失利，就要瞓街。也有不少網民質疑這條片其實是宣傳招數而已。

