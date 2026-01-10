前TVB小花獲電台高層老公慶祝生日　Keep住少女味無計劃生B

前TVB小花李思欣在2011年與年長10歲的范振鋒結婚，上個月兩人慶祝結婚14周年，大曬恩愛。日前李思欣迎來43歲生日，她在社交平台分享慶生照，並寫道：「又一年的生日🎂🎉多謝老公安排簡單而帶點儀式感既晚餐🌷人越大最緊要係身體健康 希望今年可以飛✈️Happy birthday to me❤️」相中所見，身穿跌膊連身裙的李思欣對着蛋糕蠟燭許願，兩公婆開香檳慶祝，十分甜蜜！

前TVB小花李思欣。（IG@szeyan_li）

當年結婚照。（IG@szeyan_li）

慶祝43歲生日！（IG@szeyan_li）

李思欣范振鋒有共識唔生B

李思欣在2004年加入TVB，處女作是《赤沙印記@四葉草.2》，因天生童顏加上身形纖瘦削，多數飾演妹仔或妹妹角色，發揮機會不多，直至2014年決定離巢。而范振鋒亦在2020年與TVB結束近10年的賓主關係，之後夫妻檔拍住上，經常一起拍廣告、做司儀，前年范振鋒更升任新城知訊台藝人經理人及項目總監。兩人結婚14年恩愛如昔，對於生育問題亦早有共識，范振鋒曾在接受訪問時笑言去旅行好過生B，並指教育小朋友不簡單而且很大壓力，沒有小朋友也可以，而李思欣亦表示已過了生B的熱情：「身邊媽咪級朋友都羨慕我沒小朋友，我哋有契仔契女，同佢哋玩一樣咁開心」。

李思欣的處女作是《赤沙印記＠四葉草.2》。（影片截圖）

超清純！（影片截圖）

李思欣同兩位閨密周家蔚及楊秀惠。（IG@szeyan_li）

李思欣在《最美麗的第七天》中傾慕黃宗澤。（影片截圖）

夫妻檔一齊做司儀。（IG@szeyan_li）

