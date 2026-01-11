張智霖袁詠儀素顏家居照真實狀態驚人　曝豪宅內部盡顯獨特品味

現年54歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) ，由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大了，今年已經18歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對，有影皆雙。袁詠儀不時會於社交網曬出與老公張智霖的合照放閃，日前她又趁踏入新一年公開曬恩愛。

形影不離。（微博@袁詠儀靚靚）

二人是圈中模範夫妻。（袁詠儀微博圖片）

素顏真實狀態驚人

日前，袁詠儀在小紅書上分享了一張與張智霖的頭貼頭自拍照，留言寫道：「2026👩🏻‍❤️‍👨🏻🎊🎊」祝大家新年快樂。相中可見袁詠儀戴著閃亮的「2026」新年頭飾，迎接新一年的到來，兩人一臉幸福，笑容甜蜜，恩愛之情不言而喻。他們夫妻倆都是素顏出鏡，且完全沒有加任何美顏濾鏡特效，樣貌依然十分好看，凍齡狀態驚人。而這張照片亦意外曝光了他們位於淺水灣逾2千呎豪宅一角的內貌。可以看到他們家中裝潢簡約優雅，牆上掛著一幅色彩鮮豔的藝術畫作，突然了個人品味。袁詠儀以往也曾多次分享在家中拍攝的影片和照片，都可以看到他們豪宅內部，居住環境舒適寬敞。

張智霖袁詠儀素顏賀新年。(袁詠儀小紅書)

投資物業從未蝕過

張智霖與袁詠儀家住的豪宅只是他們名下其中一個物業，兩人在房地產投資上一向眼光獨到，買下的多個物業多年來已升值不少。據悉，張智霖早在2017年便以破當時屋苑紀錄的9,180萬港元，購入東半山傳統豪宅區大寶閣的一個高層單位。此外，市場消息指他持有該屋苑另一間價值逾億元的豪宅。2023年8月，兩人再度聯名以880萬港元購入柴灣工業城的一個工廈單位作投資之用，足見他們財力雄厚，有指二人投資房地產以來從未蝕錢。