碧咸與大仔布魯克林兩公婆衝突加劇　傳被切割要求只透過律師聯絡

英國足球名將碧咸（David Beckham）與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）傳出衝突升級。日前傳出布魯克林要求透過律師行與碧咸溝通，這是兩人溝通的唯一途徑，預示雙方透過法律途徑切割聯繫。

碧咸一家六口。(ig圖片)

碧咸一家人。(ig圖片)

布魯克林指控父母指使傳媒批鬥Nicola Peltz

據報道指，布魯克林於4年前迎娶出身豪門的Nicola Peltz，婚前碧咸一家與Nicola Peltz交情不錯，婚後兩家人關係急遽降溫。布魯克林於上年夏天指控父母指使傳媒批鬥Nicola Peltz，暗示他像人質被妻子操控，拒絕與父母直接聯絡，要求他們透過律師溝通。有報道指，布魯克林曾寄發法律函件給父母，明確要求碧咸夫妻往後若有任何聯絡，必須全權交由律師處理，並禁止他們在社群平台上提及或標註自己。

英國足球巨星碧咸（David Beckham）與大兒子布魯克林傳出衝突升級。（Brooklyn Beckham）。（IG@brooklynpeltzbeckham）

碧咸大兒子布魯克林在Instagram上分享的照片。（IG@brooklynpeltzbeckham）

碧咸嫂Victoria讚好激怒布魯克林封鎖全家

碧咸嫂Victoria於聖誕前讚好布魯克林社交網站煮食影片，激怒布魯克林封鎖全家。據報道中的消息人士指出，布魯克林夫婦認為碧咸一家如不再騷擾他們，才是真正有節日氣氛；而社交網站誰追隨誰不應該是新聞，布魯克林夫婦均沒有出聲，他們只想要平靜。