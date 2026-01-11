陳展鵬見面會$388頂級粉絲福利　福袋勁多嘢送仲肯擺亞視甫士合照

陳展鵬昨日（10日）於澳門舉行生日限定的《好鵬會友》粉絲見面會，早前宣布賣飛前已引起熱議，票價由$388起，分$388、$688、$888 VIP及$1288 VVIP四個價位！基本上每個價位都已包海報、好鵬會友記念手提袋、應援禮品，可說是相當之抵，但VVIP就勝在有一對一合照以及簽名海報，「真．好鵬友」必選。

陳展鵬「好鵬會友」生日限定粉絲見面會於澳門銀河G Box舉行，票價$388起，分$388、$688、$888 VIP及$1288 VVIP四個價位！

KOL激讚$388近到似紅館頭位

不少香港Fans專誠去澳門見展鵬，包括KOL安冬晴，從她分享的影片所見，即使只是$388的門票已經好前，她說：「紅館嘅話，呢個係$1080位！」展鵬的粉絲福利做到足，超近距離接觸一眾「好鵬友」，他表示平時大家都要離遠舉機影，今次見面會希望大家可以近距離見面。

唱足兩粒鐘證TVB歌王實力 再唱《Monica》親自教舞

展鵬唱歌唱足兩個鐘毫無疲態，先後唱《歲月如歌》以及近日他非常喜愛的《用背脊唱情歌》，當然亦不少得他所唱的劇集主題曲《巨輪》、《差半步》等等，以歌手身份出道的他唱功穩打穩紮，應該是現役TVB一線小生歌喉最好的一位。當年陳展鵬因翻唱張國榮《Monica》時，把副歌改成「Thanks Thanks Thanks Thanks, 陳展鵬，wow～」而成為網絡經典，「好鵬會友」上他亦有再唱此曲，並逐步教好鵬友這首歌的舞步，但就未有再改歌詞，只唱原版。此外，影大合照環節中，即使有粉絲要求以「亞視月曆」Pose合照，展鵬亦有求必應。

福袋送襪送年曆仲有鉅記食 網民大讚被圈粉抵過睇韓星

值得一提的是，今次全場「好鵬友」都獲贈「好鵬會友」福袋，安冬晴即場開箱，內有海報、襪、水樽、應援手燈、2026年曆，以及鉅記杏仁餅，絕對是「賣大包」級數，她亦總結：「唱又唱得好，又有Fan service，$388真係太抵！」有其他網民看完後都大讚好抵，尤其平時畀超高價見韓星，可能都只能遠距離見面，今次展鵬零架子以及性價比超高的韓星級待遇，令很多人都表示已被圈粉，希望他下次在香港舉辦見面會！

