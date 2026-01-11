非常檢控觀｜傳馬德鐘唔再拍劇？　澄清未有打算：仲好享受做呢行

TVB新劇《非常檢控觀》將於1月19日首播，亦是2026年首套播出的自家劇集。《非常檢控觀》為一套以單元故事形式的律政劇，再由飾演刑事檢控專員「包希仁」的馬德鐘和飾演「公孫珀」的賴慰玲及飾演「展熊飛」的吳偉豪等人，以追查懸案方式，貫穿整套劇集的故事線。



原來套劇已經係三年前。（陳順禎 攝）

《非常檢控觀》等足三年

《非常檢控觀》在三年前拍攝，等了多年終於開播，令人相當期待。馬德鐘接受《香港01》訪問時，直言：「開心嘅，因為呢套劇係我TVB最後一套戲，拍完之後又冇返TVB，又冇同同事敘舊。等下等下終於播，同事又聚返埋一齊，好有家嘅感覺。」

馬德鐘做男主角。（陳順禎 攝）

馬德鐘退休？ 未有呢個打算

馬德鐘表示，現時工作主要是香港和內地兩邊走，拍劇或商演工作都有。他續指，原本12月安排了內地個人音樂會，但因遭遇大埔火災，所以決定延期至今年4月。有傳言指，他有退休不再拍劇的打算，記者向他詢問傳言真確性，他則表示未有打算退休。「呢個係TVB最後一套戲，就唔係退休。我而家都未有呢個打算，仲好享受做緊呢一行，仲好享受同觀眾相處。」

馬德鐘未退休，大家唔使擔心。（陳順禎 攝）

TVB最後一套戲

他表示，早前與TVB為部頭合約，只是因完約而離開。記者問道，會不會考慮嘗試其他電視台的環境？他回答：「我哋演員都係睇劇本、角色。同TVB當然好友好啦，只不過係完咗，又有啱咪再傾，我一路都係咁嘅身份。」

馬德鐘與TVB完約。（陳順禎 攝）

新劇《非常檢控觀》。（陳順禎 攝）

馬德鐘（陳順禎 攝）

馬德鐘與主演賴慰玲及吳偉豪。（陳順禎 攝）