阮德鏘林司敏離婚｜曾被嘲窮做家庭主夫：以為我撈唔掂

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson）今日無預警下宣布與女演員林司敏於2025年已結束婚姻，令人震驚。阮德鏘發文表示感謝前妻對他作出了最後的包容，而林司敏亦有表示「真的緣盡」。

阮德鏘與林司敏育有一女。（阮德鏘FB）

阮德鏘與女兒。(阮德鏘IG圖片)

阮德鏘前妻林司敏。(林司敏IG圖片)

阮德鏘被指轉型做「家庭主夫」

阮德鏘曾經登上《東張西望》，表示被前藝員杜港推銷保險，當中更疑涉及推銷時違規，月供$6,500險一無所有。幸而，最後阮德鏘一家獲保險公司退款。早年亦有報道指阮德鏘和太太互換角色，轉型做「家庭主夫」，他主內太太主外，他透露自己用了一年時間才調整作息6點起床，因鼠媽（前太太的暱稱）有多個節目在手，而自己亦開始進軍商品投資、代理、港車北上等工作，方便邊湊女邊工作。

阮德鏘近年開咪主持節目。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘難接受：以為我撈唔掂

及後，他也表示：「對一個每天開工十八小時的工作狂一下子要轉為（迎送生涯）實在有點難接受，加上樽鹽（尊嚴）一向比較大樽，所以最初很多人以演岀量為計以為我撈唔掂，都有點氣憤。所以鼠媽特別買來T恤來鼓勵我老婆呢個（靚抽）著在我女兒身上，我當堂笑咗，為了女兒，我並不介意別人目光。」後來也有傳媒報道他轉型做「家庭主夫」一事，並引用其話指為愛女不介意被人笑窮。阮德鏘除了轉發報道外，還手持親筆書寫的5字回應：「窮得只有愛」。其中，「窮」字更被特意放大，十分有幽默感。

阮德鏘手持親筆書寫的5字回應：「窮得只有愛」。其中，「窮」字更被特意放大，十分有幽默感。（IG@yuen_johnson）