阮德鏘驚爆離婚感激前妻作最後包容　與女兒互相扶持渡過艱難日子

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》而相戀，兩人於2018年結婚，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，組成了三口之家，生活幸福。然而今日阮德鏘卻於他的IG發長文，表示他已於去年離婚了，消息令人意外。

阮德鏘與女兒。(阮德鏘IG圖片)

感謝前妻對他作出了最後的包容

阮德鏘分享了多張他與女兒的日常生活照，發文寫道：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈。感謝妳對我作出了最後的包容，希望這遲來的宣佈，沒有讓妳的新生活做成太大影響。相知相識，好聚好散，離婚這事從來都沒有什麼原因和理由，因為在我看來都是一個戲曲的下句（結句）不論您文學修辭有多麼高的境界，或分開的理由多麼的牽強，到最後目的都只有是一個...用來完結了一齣戲，結束一段關係吧了。感謝妳在這十數年來為這個家的付出，或許正如我打的比喻，妳出現在我的生命裡，是上天派來彌補我童年的創傷。現在的妳功德圓滿了，也是時候了。也許我從來都不是妳的Mr. Right，但也感謝妳一直給予我時間和進步的空間，也謝謝妳留下了女兒來陪伴我繼續走下去。沒錯。我的而且確很需要女兒才能支撐下去。這些年有幸可以和妳互相分擔共同渡過。」

阮德鏘與女兒感情好好。(阮德鏘IG圖片)

與女兒相依為命互相扶持渡過了艱難的日子

阮德鏘續說：「也感謝身邊的每一位高層，老闆，班主，朋友，你們私底下給我問候和關心我是收到的。你們的第六感都沒錯，我沒有正面的回覆是因為這事發生在。我工作最繁忙的時候，我無暇反應過來，我只能用盡所有氣力，在最短時間內撐起一切來保護女兒。我和懂事長都沒有多餘的時間，來消化當下的實際情況和情緒，我們只能用巨蟹座的天賦，堅強的外殼，強行支撐，互相扶持，渡過了艱難的日子。最後的心意是我代表我和孩子一起付出的，是感謝妳一直以來對巨蟹父女的付出和包容。祝願妳可以找到嚮往的生活，也希望大家讓孩子保留真摯的心，父母的事沒有對錯，我的愛沒有期限，只是愛的形式改變了而已。」

阮德鏘很疼愛女兒。(阮德鏘IG圖片)

阮德鏘與汪明荃。(阮德鏘IG圖片)

林司敏在前夫阮德鏘發文後亦有在IG回應，寫道：「2025～正式告終了～我從來不寫一字，因爲我相信我的付出一定有人目睹，而有些事情，只出現在你的文字中。我並不完美，也不想去做那個你文字中完美的我，就讓那樣的人留在文字裡吧！」林司敏提到離婚原因：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的緣盡了。感情無分對錯，只是緣起緣滅，只是一念之間。感激相遇，感謝相伴，感恩一切。2025。我把自己還給自己了」。

阮德鏘前妻林司敏。(林司敏IG圖片)