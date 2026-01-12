尋歡作樂的姐姐｜小花泳裝上陣冇麥玲玲份　戴祖儀爆終極原因

戴祖儀昨日（11/1）出席新劇《非常檢控觀》宣傳活動。她接受《香港01》訪問時表示，劇中她飾演一名大學生，令她回憶起多年前自己在學時的時光。「人哋話要珍惜讀書嘅時光，因為嗰時係最快樂，最無憂無慮，嗰時唔知，真係出嚟做嘢一段時間先發現，原來讀書嘅時候真係好開心。讀書時唯一煩惱就係考試同食乜嘢好。」



戴祖儀新劇《非常檢控觀》即將播出。（陳順禎 攝）

跟麥玲玲吃喝玩樂

談及近日的節目《尋歡作樂的姐姐》，她直言跟着麥玲玲師傅十分幸福快樂：「成個過程好多笑彈，講嘢冇乜避忌，可以隨心而行，好多火花。（你呢個係長腿小隊，當然玲玲姐有其他優秀）玲玲姐嘅優勢喺其他地方度，包括佢嘅人脈，帶我哋去嘅地方同餐廳，令我哋行程豐富咗好多。」

戴祖儀笑言，麥玲玲師傅因為唔想搶鏡先冇着泳裝。（截圖）

戴祖儀笑言，麥玲玲師傅因為唔想搶鏡先冇着泳裝。（截圖）

戴祖儀：玲玲姐驚我哋被比下去

記者提到玲玲姐身材也是優勢，戴祖儀回非常贊同：「冇錯！唔需要講，大家都知玲玲姐身材好好㗎！唔需要特別講，講出嚟就多咗啦！」節目中，有一幕眾人一齊出海遊船河，三位都穿着泳衣亮相，但唯獨是麥玲玲師傅穿着正裝。問到為什麼麥玲玲師傅不「跟大隊」穿泳衣，戴祖儀就回答：「驚我哋被比下去，如果佢着泳裝，我哋好似唔存在咁。佢為咗節目犧牲自己，好偉大呀！」《尋歡作樂的姐姐》節目被調早，有網民指是因為廣深篇更受歡迎，所以才有此安排。戴祖儀表示，覺得公司有改變是好事，更言睇完《非常檢控觀》再睇《尋歡作樂的姐姐》也是非常好的娛樂。

戴祖儀新劇《非常檢控觀》即將播出。（陳順禎 攝）

戴祖儀在新劇《非常檢控觀》飾演大學生。（陳順禎 攝）

戴祖儀在新劇《非常檢控觀》飾演大學生。（陳順禎 攝）

戴祖儀騷長腿。（陳順禎 攝）

戴祖儀騷長腿。（陳順禎 攝）