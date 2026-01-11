阮德鏘林司敏離婚｜因靚女被發掘拍廣告跑出　生完冇走樣依然咁索

阮德鏘今日在網上宣布與林司敏已於2025年離婚，雙方在社交平台發文均沒有惡言相向，共識婚姻已走到盡頭。



2018年5月阮德鏘於同太太註冊結婚。（受訪者提供）

阮德鏘林司敏BB出世啦。（阮德鏘FACEBOOK）

林司敏因靚女被發掘拍廣告跑出

林司敏曾經是圈中人，在2008年讀中五的時候因為拍攝《YES!》的《城市驚喜》而被發掘，其後於2009年更簽約出道，成為了江若琳師妹，簽約第一年就獲機會拍攝電影《愛出貓》飾演馬淑如（Ciwi），後來也參演過《最強囍事》《B+偵探》以及《天生愛情狂》，2012年更因為拍攝維他蒸餾水廣告而跑出。不過自始就開始淡出幕後，2018年亦與阮德鏘結婚，同年7月亦誕下了女兒阮婧恆。

林司敏（圖右）因為拍攝《天生愛情狂》與老公阮德鏘認識。（《天生愛情狂》截圖）

阮德鏘林司敏相識於《天生愛情狂》

兩人相識的經歷亦十分有趣，原來兩人相識於《天生愛情狂》這部電影，阮德鏘飾演「大妹夫」，而林司敏剛是蛋糕店店員「Ciwi」。阮德鏘說，當中有一個鏡頭他要跪着，右邊是湯治左邊則是林司敏。他自言，因為自己是肥仔，壓着她們會很重，所以拍完後也說了句：「唔好意思，阿女。」但湯怡藐他，而林司敏則沒有藐他。阮德鏘指其實自己後生時很fit，但人到中年就開始發福，幸而當時的女朋友（林司敏）不是單看他的外表，還笑言：「肥仔有市場，肥仔畀人感覺可靠」。

今年30歲的林司敏仲keep得好fit。（林司敏IG）

阮德鏘林司敏有個女兒。（林司敏IG）

林司敏生完冇走樣依然咁索。（林司敏IG）

阮德鏘前妻林司敏。(林司敏IG圖片)