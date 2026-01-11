李龍基首次公開自己與王青霞同被捕　不忿被屈係舉報者大爆真相

李龍基與小36歲王青霞的「爺孫戀」一直都keep住有話題，早前被爆王青霞在佛山已結婚生仔，李龍基疑被「瞞婚」。李龍基知道後才得知拍拖七年女友，原來一直欺騙自己，表示感情事看得淡，雖然心情依然低落，不過收拾心情工作，早前更出席私人會所作登台表演。

李龍基上年除夕夜出席私人會所除夕活動賺外快。（陳順禎 攝影）

李龍基心情低落。（資料圖片）

李龍基對網民言論非常憤怒

李龍基最新在接受網媒《娛樂山》訪問時，對於網民指他報警害王青霞入獄感到非常憤怒，他稱為了這段感情，他犧牲了前一段婚姻，並投入了大量心血，並且支付了幾十萬元的律師費，若真是他在背後計算，這在邏輯上和經濟上都說不通。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基曾被要求簽守行為兩年

另外李龍基澄清了自己並非舉報者，更令人震驚的是，事發當日，他與王青霞是同時被執法部門帶走的，他當時涉嫌「隱瞞事實」，懷疑與案件有關。他曾被要求簽守行為兩年，且每三個月要簽保一次。直到王青霞判刑後，因執法部門找不到證據證明他有份協助或合謀，最終才撤銷控罪。

李龍基透露曾被要求簽守行為兩年。（葉志明攝）

李龍基對王青霞是「真愛」

當時網民質疑「王青霞一被捕，李龍基就北上」，認為他避風頭或已達成目的。李龍基解釋他當時雖被捕，但因罪名較輕且未被正式起訴，不需交出旅遊證件。他翌日返內地純粹是為了工作，並非如外界所傳的「通風報信後鬆人」。李龍基強調自己對王青霞是「真愛」，目前的打擊很大，尚未能完全放下這段感情。他表示會盡量調整心態，否則會影響日常生活與工作。