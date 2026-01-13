陳惠敏揭與陳慧琳親戚關係真相　曾霸氣道：搞邊個都好唔可以搞佢

年過80歲的資深武打影星陳惠敏（Michael），昔日曾在多部電影中飾演江湖大佬，當中憑藉電影《古惑仔》中「駱駝」一角霸氣形象深入民心，當年在影圈更流傳「拳有陳惠敏，腿有李小龍」，足見其江湖地位。雖然陳惠敏近年飽受病魔困擾，先後經歷中風、患上肺癌及腦癌，但幸得太太悉心照料，康復情況理想。陳惠敏最近更緊貼潮流，開設個人社交平台頻道做KOL，大談娛樂圈趣事。而在最新一條影片中，他竟罕有地公開回應坊間流傳多年、關於他與樂壇天后陳慧琳（Kelly）的「神秘關係」。

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

陳惠敏近年飽受病魔困擾，先後經歷中風、患上肺癌及腦癌，幸得太太一直悉心照料。（微博圖片）

盛傳是Kelly親叔？

外間一直流傳一個「都市傳說」，指陳惠敏與陳慧琳有着親戚關係，甚至傳言他是Kelly的叔叔或姑丈，亦有指因為這層關係，令陳慧琳在圈中無人敢動她。影片中，有工作人員代網民提問：「見到好多粉絲問，關於你喺娛樂圈有趣啲嘢，其中經常被人問嘅係，你同陳慧琳係咩關係，你今日可唔可以答一答呢？」陳惠敏聞言即一臉認真地澄清：「好啊，我而家話你聽，其實我同陳慧琳真係無親戚關係。」

陳惠敏最近追上潮流的腳步，進駐小紅書。（小紅書截圖）

被問與陳慧琳的關係。（小紅書截圖）

外界多年一直盛傳陳慧琳與陳惠敏有親戚關係。（IG圖片）

雖然否認兩人有親戚關係，但陳惠敏透露與陳慧琳的父親相識，並對陳慧琳這位後輩讚不絕口：「只不過佢老竇，我哋見過面，而且陳慧琳呢個女仔非常非常好，我哋大家都好尊重佢，根本我哋就係無親戚關係。」

陳惠敏澄清與陳慧琳真的沒有親戚關係。（小紅書截圖）

陳惠敏指只是同陳慧琳爸爸見過面。（小紅書截圖）

一句「霸氣說話」惹誤會

工作人員追問，既然兩人無關係，為何那麼多人傳他們是親戚？陳惠敏隨即解開這個多年的「都是傳說」。陳惠敏回憶道：「因為嗰時陳慧琳啱啱彈起（走紅），我曾經講過一句說話：『你搞邊個都好，唔可以搞陳慧琳！』呢個女仔非常好，我哋個個都好尊重呢個女仔。可能因為咁，就以為佢係我親戚。」

陳惠敏對陳慧琳讚不絕口。（小紅書截圖）

陳惠敏稱可能自己這句說話，引起外界誤會。（小紅書截圖）

陳惠敏表示，陳慧琳父親是經營珠寶生意，雙方曾見過一、兩次面，而且現在陳慧琳在電影界及娛樂圈的成績也有目共睹，大家都很認可她。沒想到這番說話令外界產生誤解，網民紛紛知道「真相」後，紛紛留言：「陳慧琳真的是一個很乾淨的女生」、「感謝大佬叔叔對Kelly的讚賞」。亦有心水清的網民突破盲腸，笑指：「陳慧琳鄉下係上海，陳惠敏鄉下係廣州，真係大纜都扯唔埋」，不過亦有人戲言「同姓三分親」，算起來也是同一個祖宗。