陳冠希中環被偶遇狀態回春獲讚巨帥　新造型驚艷網民：寶刀未老

現年45歲的陳冠希（Edison）自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活，近年專心湊女，一家三口美滿幸福。不過，這位昔日曾迷倒萬千少女的360度零死角男神，近年卻屢次被指外貌「斷崖式衰老」，不修邊幅的模樣更常被網民慨嘆「神顏不再」，甚至被嘲似「趙本山」。不過，近日有網民在中環街頭「野生捕獲」陳冠希，其新造型卻令網民大呼驚艷，力證男神「寶刀未老」。

初出道時的陳冠希，是公認360度零死角男神。（節目截圖）

呢個招牌「歪嘴」迷倒萬千少女。（《你快樂嗎》MV截圖）

雙手插袋Chok爆合照 生圖狀態大勇

近日，有網民在社交平台分享在中環街頭偶遇陳冠希的經歷，表示原本跟朋友在中環拍照，拍著拍著，一個很眼熟的帥哥從面前走過，當時樓主甚至未反應過來，心裡只想著「是誰這麼眼熟」。之後反應過來是陳冠希後，樓主迅速幫朋友拍了一張合照，形容當時興奮得「手都震埋」。

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希一家三口。（IG@edisonchen）

從照片所見，陳冠希剪了一個時下流行的「狼尾頭」，蓄起鬍鬚，身穿一件中式設計的牛仔外套，雖然臉上難免有些許歲月痕跡，但反而增添了一份成熟男人的「滄桑感」及「佬味」。合照時，陳冠希雙手插袋，眼神凌厲，隨意一站已經「Chok」味十足。

陳冠希近年狀態經常引起熱議。（IG@edisonchen）

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰，早前他被網民捕獲，不但白髮叢生，而且滿面雀斑同皺紋。（小紅書）

婉拒合照獲諒解

樓主稱原本也想跟陳冠希合照一張，但陳冠希和其助手表示有急事要趕著離開，因此婉拒了。樓主直言很後悔自己反應太慢，未能第一時間自拍，但能碰到男神，和對方打個招呼也覺得很幸運。並對陳冠希的顏值讚不絕口，「手機根本拍不出他本人十萬分之一的帥，只能說寶刀未老。」照片曝光後，不少網民紛紛留言激讚陳冠希狀態回勇：「帥死了，我喜歡現在的風格」、「狀態不錯」、「這造型只有他能駕馭」。

陳冠希日前在中環被野生捕獲，網民大讚真人帥氣。（小紅書圖片）