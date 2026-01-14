麥明詩哥哥強勢加盟養和　前港姐驚喜現身揭二人神秘關係

「十優港姐」麥明詩（Louisa）一家皆學霸，其親兄麥明山（Vincent）同樣優秀。身為整形外科專科醫生的他，日前正式加盟名醫搖籃——養和醫院整形外科中心。當日麥家全體總動員現身金鐘力撐，圈中好友朱千雪與老公吳昆倫醫生亦到場祝賀。不過，最令外界意外的是，2019年友誼小姐陳熙蕊（Blossom）亦有驚喜現身，令兩人的關係瞬間成為焦點。



麥明山名醫之路：由公立醫院轉戰養和整形外科

麥明山2013年畢業於香港中文大學醫學院，隨後於醫管局新界西聯網外科部門接受長期專科培訓。他於2020年正式取得整形外科專科執業資格，並在2024年決定跳出公營醫療體系轉為私人執業。

2025年12月，麥明山事業再上一層樓，強勢加盟養和醫院整形外科中心。雖然他在學術與事業上一帆風順，但感情生活卻曾有波折。2022年他曾公開透露回復單身，當時更不惜語出驚人，笑言：「我寧願考試肥佬，都唔想溝唔到女。」直白個性與妹妹麥明詩如出一轍。

陳熙蕊驚喜現身惹揣測 與麥家關係匪淺

在加盟儀式上，陳熙蕊的出現最為吸睛。她與麥明詩在演藝工作上交集不多，卻與麥明山顯得相當熟絡，引發網民對二人關係的種種揣測。

現年32歲的陳熙蕊於2019年入行，曾參演多部劇集，其中在《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演精神分裂症患者，演技備受肯定。然而，她的港漂之路並不平坦，由於家人移居美國，她隻身在港發展，曾坦言「思鄉病」是最大難關。陳熙蕊直言在港生活開支大，在收入不穩定時，曾要利用流利的英語優勢，兼職幫小朋友補習英文以維持生計。如今現身麥明山的事業重要時刻，不免讓人好奇這位「友誼小姐」是否已在感情上找到停泊港。

