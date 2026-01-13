許惠菁受訪憶夢見亡父許紹雄不禁哽咽 ：希望佢多啲同我講嘢

前無綫資深演員「Benz雄」許紹雄去年10月底不敵癌魔病世，其獨生女許惠菁（Charmaine）面對父親的離世感到莫名的悲痛，經過兩個月的沉澱後，重新振作展開新生活。不過昨日（12日）許惠菁突然在社交平台發文指其愛犬離世，令她再度陷入傷痛之中。

許惠菁和蕭正楠出席活動。（陳順禎攝）

心情沉重出席活動

今日（13/1）許惠菁帶着沉重心情現身青衣出席活動，她接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋每年屋企人都一齊過新年，但老實講第一個節日係聖誕節，第一個節日佢唔喺度，咁所以都冇乜心情想慶祝，但好感恩有一班朋友係會過嚟屋企陪我哋，有家姐（佘詩曼）包哥哥（麥包）芷珊姐姐（黎芷珊）等，家姐係陪咗我好耐，我知佢都好忙，平時都佢都會WhatsApp，好感恩身邊有咁多好朋友陪伴。雖然爸爸唔喺度，就當佢去咗開工，因為佢唔係第一次新年唔係同我哋一齊過。」

許惠菁透露夢見父親許紹雄。（陳順禎攝）

許惠菁多次夢見過父親

許惠菁又透露夢見過父親：「發夢見過佢幾次嘅，但好多時都比較模糊，冇咩特別，但我好希望佢多啲同我講嘢，雖然佢冇同我講嘢，但佢俾我嘅感覺佢係開心同搞笑嘅，同平時一樣嘅。咁所以希望佢而家都開開心心。」許惠菁坦言有時候難免好觸景傷情，不自禁落淚：「可能因為行過唔知邊度見到之前同爹哋一齊做過嘅嘢啦 ，或者有啲嘢係爹哋中意食嘅嘢，好難避免唔到，會勾起爹哋一齊嘅回憶，情緒就會嚟了，但就會盡量控制自己。」